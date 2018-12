Willy Hübert wird künftig das neue Sachgebiet Stadtmarketing//Projektsteuerung in der Stadtverwaltung übernehmen. Hübert freut sich auf seine neue Aufgabe.

Von Felix Quebbemann

Denn Willy Hübert wird sich im Jahr 2019 komplett für die Belange des Vereins als Geschäftsführer einsetzen können. Dies erklärte Thorsten Blauert, stellvertretender Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, während einer Pressekonferenz zum Jahresende. »Die Stadt ist so begeistert von der Arbeit von Willy Hübert, dass nun ein neues Sachgebiet mit dem Namen Stadtmarketing/Projektsteuerung geschaffen wird.«

Vakanter Posten

Hübert hatte erst vor einem Jahr den vakanten Posten des Geschäftsführers beim Stadtmarketing übernommen. Seit dem Weggang von Dominik Bulinski war die Stelle unbesetzt. Vorgesehen war eigentlich, dass Hübert, der lange Zeit das Sozial- und das Ordnungsamt im Rathaus geleitet hat, den Geschäftsführerposten zur Hälfte ausfüllen sollte. 50 Prozent seiner Arbeitskraft aber sollten weiterhin dem Sachgebiet Soziale Dienste zugute kommen.

Diese Zweiteilung ist jetzt aufgehoben worden. »Den Bereich Soziale Dienste wird jemand anderes übernehmen«, stellte Blauert während des Treffens in den Räumen der Aufbaugemeinschaft heraus.

Projektbezogene Arbeit

Mit dem neuen Sachgebiet erhoffen sich die Verantwortlichen, dass sich noch mehr Synergien bilden – zwischen den verschiedenen Stadtteilen und den Dörfern. Thorsten Blauert hob zudem hervor, dass man bei der Stadt sehr projektbezogen arbeite und nannte als Beispiel das Handlungskonzept Soziale Stadt. Auch dies falle künftig in das Sachgebiet von Willy Hübert. Der wiederum freute sich auf seine neue Aufgabe.

Hans-Jörg Schmidt, Vorsitzender des Stadtmarketings, erklärte, dass unter Hübert viele neue Projekte und Veranstaltungen in diesem Jahr angestoßen und umgesetzt worden sind. Er nannte dabei unter anderem das neue Konzept zur Veranstaltung »Sommer auf dem Anger« oder auch die Fahrrad-Codieraktion.

Verein muss viel schultern

»Es ist verdammt viel Arbeit. Wir müssen das auch als Verein schultern können«, erläuterte Schmidt die Herausforderungen für die Zukunft. »Ohne hauptamtliche Unterstützung wäre das nicht möglich«, sagte er weiter.

In diesem Zusammenhang dankte er der Stadt Espelkamp und Bürgermeister Heinrich Vieker, die den Wechsel von Hübert ermöglicht hätten. Nun müsse man sehen, dass hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte die Herausforderungen gemeinsam bewältigten.

Einige neue Ideen

Hübert jedenfalls hat schon einige Ideen für das kommende Jahr verraten. So wolle man beim »Sommer auf dem Anger« am Sonntagsprogramm etwas nachjustieren. Und auch die Fahrrad-Codieraktion laufe noch weiter. Die Polizei habe sich bereit erklärte, die Fahrräder über einen längeren Zeitraum zu markieren. Dazu muss der Fahrradbesitzer lediglich die Polizei in Espelkamp oder Lübbecker aufsuchen. Dort erhalten die Fahrräder ihre Codierung, die im Diebstahlsfall ein schnelleres Auffinden des »Drahtesels« möglich macht.