Von Felix Quebbemann

In den Räumen der Aufbaugemeinschaft hat sich Schmidt mit dem Vorstand des Stadtmarketings getroffen. Und er stellte heraus. »Wir haben viele neue Dinge an den Start gebracht.«

Publikumsmagnet

Zunächst hob er hervor, wie wichtig es gewesen sei, dass Willy Hübert seit einem Jahr Geschäftsführer im Marketingverein sei. Und er zeigte sich erfreut darüber, dass Hübert künftig mit all seiner Tatkraft für den Marketingverein tätig sein werde (wir berichteten). »Willy Hübert ist eine tolle Entscheidung gewesen«, lobte Schmidt.

Er ging im Anschluss auf zwei neue Veranstaltungen ein, die in diesem Jahr ein echter Publikumsmagnet gewesen sind. Der »Sommer auf dem Anger« sei mit neuem Format an den Start gegangen. »Der erste Aufschlag war super. Für 2019 sind wir jetzt bereits am Feinjustieren«, erläuterte Schmidt.

Mehr Akteure

Am Samstagabend sei demnach geplant, noch mehr Akteure und Künstler für die Innenstadt zu engagieren. Wer definitiv im nächsten Jahr am Samstag, 13. Juli, dabei sein wird, ist die Formation Venusbrass. »Die sind sehr gut angekommen.«

Der Sonntag bei »Sommer auf dem Anger« solle noch mehr Anziehungskraft erhalten. Es sei vorgesehen, dort nicht nur die Kinder sondern die ganze Familie in den Mittelpunkt zu stellen, erklärte Willy Hübert.

Doppelte Fläche

Die Jobmesse sei die zweite große Neuerung im Jahr 2018 gewesen, informierte Schmidt weiter. »Die Resonanz war extrem positiv und die Jobmesse ist sehr gut angekommen«, bilanzierte er. Beim nächsten City-Fest, das wieder am vierten September-Wochenende stattfinden wird, solle das größte Gewerbezelt in der Geschichte der Veranstaltung aufgebaut werden, sagte Schmidt. Größer aber könne das Zelt in Zukunft wohl nicht mehr werden, teilt der Vorsitzende mit. Wie hoch die Nachfrage nach einem Stand bei der neuen Jobmesse ist, erklärte er im Anschluss. »Wir könnten die doppelte Fläche des ursprünglichen Gewerbezeltes zur Verfügung stellen.«

Bei der Jobmesse werde das Hauptaugenmerk weiterhin auf die heimischen Unternehmen – aus Espelkamp und der unmittelbaren Region – gelegt. Doch gebe es auch Interesse großer Firmen zum Beispiel aus Minden. Unter der Federführung von Anneliese Meyer sei die Jobmesse initiiert worden, die »über alle Erwartungen positiv gewesen ist«.

Verbindlichkeit

Viele Besucher hätten im Gewerbezelt die angeschlossene Jobmesse besucht. Dort hätten sie sich häufig spontan über freie Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten informiert. »Die Unverbindlichkeit hat zur Verbindlichkeit geführt«, brachte es Schmidt auf den Punkt.

Einen kurzen Blick warf er auf die Stadtführer, die ebenfalls unter dem Dach des Stadtmarketingvereins beheimatet sind. Die hätten ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, verriet Schmidt. »Die Nachfrage nach den Veranstaltungen konnte noch einmal getoppt werden.« Mehr allerdings wollte er noch nicht preisgeben. Denn die Stadtführer würden selbst noch in einer Pressekonferenz über ihre positive Entwicklung informieren.

Radwandertouren

Kurz ging er noch auf die digitalen Radwandertouren ein, die seit diesem Jahr angeboten werden. Die Flyer dazu lägen an vielen Stellen aus. Darüber hinaus seien die Routen auch im Internet herunterzuladen, so Schmidt. Das besondere ist, dass die Radler die Landschaft rund um Espelkamp ganz einfach anhand von vorgegebenen Routen und mit Hilfe von GPS erkunden können.

Wichtig dabei sei, dass die verschiedenen Radtouren immer auch ein gastronomisches Ziel in Espelkamp beinhalteten. Und der Vorsitzende sagte, dass weiterhin Radtouren entwickelt würden. »Das ist ein spannendes Handlungsfeld. Und das Fahrradfahren ist ja auch ein Highlight in der Region.«