Auch viele Männer werden in Beziehungen Opfer von häuslicher Gewalt. Doch die ein Großteil der Betroffenen meldet die Übergriffe nicht der Polizei sondern verheimlicht die Vorfälle. Dies wurde beim Treffen ebenfalls thematisiert. Foto: dpa

Daher hat der Verein Hilfe für Menschen in Krisensituationen zum Thema »Beratung und Unterstützung für Männer im Kontext Familien mit häuslicher Gewalt« eingeladen. Beim Paritätischen Verein fand sich ein ausgewähltes Publikum zum Fachgespräch ein. Auch Wolfram Hüffner von der Männerberatung in Espelkamp war dabei.

Beratung für drei Jahre projektfinanziert

Der Verein bietet seit Juni 2016 noch bis Juni 2019 psychosoziale Beratung und Unterstützung an. Dieses Projekt, angeregt vom niederländischen Konzept des Oranje Huis, wird für diese drei Jahre von der Stiftung »Deutsches Hilfswerk Männern in Krisensituationen« gefördert. »Das niedrigschwellige Angebot für erwachsene Männer ist kostenlos und unabhängig von Alter, sozialer Herkunft, Religion oder Nationalität«, sagt Hüffner.

Am Fachgespräch nahmen auch Hans-Jörg Deichholz, Sozialdezernent des Kreises Minden-Lübbecke, Dr. Lubbe vom Kreis-Gesundheitsamt, Kriminalhauptkommissar Lutz Kollmeyer und Kriminaloberkommissarin Doris Rohlfing von der Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei in Minden teil. Mit dabei waren auch 18 Fachkräfte, unter anderem aus den ambulanten sozialen Dienst der Justiz, der Arbeitsagentur und ein Referent für Männerarbeit in der evangelischen Kirche Westfalen.

»Traditionelle Rollenzuschreibungen«

Sozialpädagoge Georg Fiedeler vom Männerbüro Hannover referierte über Männer als Opfer von häuslicher Gewalt. Die Hemmschwelle, sich Beratung zu suchen, sei für Männer hoch, zum Beispiel aus Angst vor Stigmatisierungen oder dass ihnen nicht geglaubt werde. Betroffene würden Gewalterfahrungen häufig bagatellisieren und es sei oft schwierig für sie, Emotionen wahrzunehmen. In der Öffentlichkeit kämen Männer als Opfer kaum vor. Ursächlich dafür seien »unter anderem traditionelle Rollenzuschreibungen und dass es kein soziales Rollenscript für männliche Opfer gibt«.

Wolfram Hüffner berichtete über seine Arbeit. Im Kontext häusliche Gewalt berät er männliche Täter, mit denen er in Einzelgesprächen ein Anti-Gewalt-Programm bearbeitet. Zudem informiert und unterstützt er männliche Opfer. Bei Bedarf vermittelt er an angrenzende Fachdienste, zum Beispiel an eine Sucht- oder Schuldnerberatung weiter. »Auf Wunsch wird im Fall häuslicher Gewalt ebenfalls Paarberatung angeboten.« Gemeinsam mit einer Fachkraft der Frauenberatungsstelle berät er interessierte Paare hinsichtlich gewaltloser Konfliktbewältigungsmöglichkeiten.

43 polizeibekannte Fälle im Jahr 2017

Rohlfing nannte für 2017 »43 polizeibekannte Fälle häuslicher Gewalt, bei denen die geschädigte Person ein Mann gewesen ist. Nur wenige Männer sind anschließend mit der polizeilichen Weitergabe ihrer Daten an die Männerberatung einverstanden gewesen«. In solchen Fällen nehme die Männerberatung aktiv Kontakt auf, informiere und berate betroffene Männer.

Hüffner sprach von einer Chance für gewalttätige Männer, die bereit seien, Beratung in Anspruch zu nehmen. »Wenn sie für ihr Verhalten Verantwortung übernehmen und lernen, Konflikte in der Partnerschaft und in der Familie gewaltfrei zu lösen, können sie die Anerkennung ihrer Angehörigen und Selbstachtung zurückgewinnen.«

Notfallkarte vorgeschlagen

Tim Giesbert, Referent von der Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Männer zur Stärkung des Opferschutzes, erläuterte die Perspektive der NRW-Landesregierung und kündigte Ergebnisse des Landesaktionsplans für 2021 an.

Das engagiert geführte Fachgespräch zeigte spezifische Bedarfe und Möglichkeiten in der bestehenden Hilfelandschaft auf und befasste sich mit der Frage, wie Männer im Kreis Minden-Lübbecke wirksam erreicht und ermutigt werden, damit sie fachliche Unterstützung tatsächlich in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang fand die Idee der Erstellung einer Art Notfallkarte für Männer mit nützlichen Kontaktadressen und Telefonnummern großen Anklang.