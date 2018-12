Auch die Blauröcke aus Espelkamp sind immer auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs. Dieser wird innerhalb der regelmäßige Treffen nicht nur mit feuerwehrtechnischen Dingen vertraut gemacht. Auch zahlreiche Freizeitaktivitäten stehen auf dem Plan des Feuerwehrnachwuchses. Dies soll vor allem den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt stärken.

Aktion Tannenbaum

Und so konnten die Verantwortlichen auf ein wirklich spanendes Jahr 2018 zurückblicken, wie Volker Dau, Pressesprecher der Espelkamper Feuerwehr, nun mitteilte. Das Dienstjahr habe wie üblich mit der »Aktion Tannenbaum« begonnen. Dabei sammelte die Feuerwehr-Jugend die ausgedienten Weihnachtsbäume in Espelkamp und Umgebung ein und erhielt dafür Süßigkeiten und kleine Spendengelder. Ein Teil der Spendengelder sei in diesem Jahr an den Kindergarten Familienzentrum Märchenburg weiter gegeben worden.

Ein Höhepunkt fand schließlich im Juli statt. Dort ging es innerhalb der einwöchigen Sommerfreizeit nach Dänemark. Die Jugendlichen verbrachten viel Zeit am Strand bei Sonne und hohen Temperaturen. Auch der Besuch des Legolandes in Billund stand auf dem Programm.

Übernachtung in der Wache

»Spannend war auch ein 24-Stunden-Dienst an der Feuerwache. 18 Jugendfeuerwehrleute übernachteten in der Wache und simulierten dabei drei echte Feuerwehreinsätze. Dieser Dienst, mitorganisiert von der Löschgruppe Gestringen, hat allen viel Spaß bereitet«, teilte Volker Dau weiter mit.

An einem warmen sonnigen Septembersamstag unternahm die Jugendfeuerwehr schließlich einen spannenden Draisinenausflug zum nördlichsten Punkt in Nordrhein-Westfalen. Der Ausflug begann am Rahdener Drasinenbahnhof und endet schließlich am Nordpunkt in Preußisch Ströhen.

21 Mitglieder

Während der Zusammenkunft wurden auch die aktuellen Mitgliederzahlen der Espelkamper Jugendfeuerwehr bekannt gegeben. Ihr gehören aktuell 21 Mitglieder an – davon sieben Mädchen und 14 Jungen.

Innerhalb des Jahresschlussdienstes ist darüber hinaus noch der Jugendausschuss gewählt worden. Der besteht nun aus Connor Kock (Schriftwart), Jennifer Gaida (stellvertretende Schriftführerin), Jessica Gaida (stellvertretende Jugendsprecherin), Giorgio Ferreira (stellvertretender Kassenwart), Amelie Wäcken (Kassenwartin) und Andrea Dresing (Jugendsprecherin).

Die Jugendfeuerwehr in Espelkamp ist am 2. Februar 1969 gegründet worden. Sie ist damit die älteste im Altkreis Lübbecke. Ging es anfangs inhaltlich ausschließlich um das Thema Feuerwehr, so hat sie sich inzwischen zu einer modernen Jugendgruppe mit einem vielfältigen Angebot von Sport bis Zeltfreizeiten weiter entwickelt. Der Zulauf ist auch nach mehr als vierzig Jahren ungebrochen gut. Heute wird die Jugendfeuerwehr von Hauptbrandmeister Hans-Detlef Klug geleitet.