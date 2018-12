»Wir möchten darauf hinweisen, dass das Ärztehaus keine One-Man-Show war. Das ist nicht das Ergebnis des Bürgermeisters, nicht das Ergebnis der CDU und auch nicht das Ergebnis des Investors. Das ist ein Ergebnis aller daran Beteiligten«, sagte André Stargardt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die SPD habe während des Neujahrsempfangs 2016 den Stein ins Rollen gebracht und den Anstoß für eine Diskussion gegeben.

Sensibles Thema

Das was jetzt dabei herausgekommen sei, sei das Ergebnis. Man hätte zwar nicht alles umsetzen können und so sei das Büsumer-Modell hier so nicht möglich gewesen, sagte André Stargardt. »Da wir wussten, dass ein Ärztehaus ein sehr, sehr sensibles Thema ist, haben wir Politiker uns sehr bewusst zurück genommen, um möglichst alle, die daran beteiligt waren, nämlich Investoren, Ärzte, Verwaltung und die Politik, möglichst auf einen Konsens einzustimmen«, sagte Stargardt.

Jetzige Entwicklung

Vor dem Hintergrund, das Ergebnis der Verhandlungen nicht zu torpedieren und nicht zu gefährden, habe man sich in der Öffentlichkeit bedeckt gehalten und habe dem Bürgermeister als Verwaltungschef das Mandat für die Verhandlungen gegeben, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Bösch. Aber erst mit dem Einschalten eines externes Unternehmens habe sich die jetzige Entwicklung abgezeichnet, sagte Stadtverbandsvorsitzender Jens Bölk.

Zufrieden

»Wir möchten noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht der Bürgermeister oder die Mehrheitsfraktion das Ärztehaus hinbekommen haben, sondern alle zusammen, die Investoren, Ärzte und Politiker. Wir hoffen, dass alle Beteiligten das genau so sehen, sagte André Stargardt.

Er betonte darüber hinaus, dass die SPD mit dem Konzept, wie es jetzt ist, zufrieden sei und dass man sich darüber freue, dass das Haus möglichst bald realisiert werde.