Das Silvesterblasen hat etwa 150 Besucher auf den Dorfplatz zur historischen Fachwerkkapelle in Frotheim gelockt. Die Dorfgemeinschaft hatte eingeladen. Vorsitzender Jens Heiderich blickte zufrieden auf 2018 zurück. Das 200-jährige Bestehen der Klus stand mit drei Veranstaltungen im Mittelpunkt. Für das neue Jahr verriet Heiderich: »Dann wollen wir in Frotheim zum ersten Mal einen Maibaum auf dem Dorfplatz aufstellen und einen Tanz in den Mai mit Festzelt veranstalten.« Des Weiteren wolle sich Frotheim am Tag des offenen Denkmals beteiligen und zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt initiieren. »Die erste Veranstaltung wird im neuen Jahr unser Boßelturnier sein«, sagte Heiderich. Termin ist Samstag, 16. Februar.

Detlef Beckschewe, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, sagte, dass er sich auf Kreisebene dafür stark machen wolle, dass der geplante Radweg bei den Straßenbauvorhaben im Gespräch bleibe.

Der Posaunenchor ließ eine halbe Stunde lang Weisen wie »Macht hoch die Tür«, »Es ist ein Ros entsprungen« oder »O du Fröhliche« erklingen. Zum Abschluss spielten die Bläser die Nationalhymne und »Kein schöner Land« sowie als Zugabe »Nun danket alle Gott«. Derweil servierten die Anlieger des Dorfplatzes heiße Getränke.

Für viele Menschen war das Silvesterblasen wieder eine schöne Gelegenheit, sich ungezwungen und besinnlich auf den Jahreswechsel einzustimmen. Jens Heiderich sagte, dass die Dorfgemeinschaft sogar von Lübbeckern und Espelkampern auf diese Aktion angesprochen werde. Egal, ob die Besucher anschließend nach Hause gingen oder auswärts feierten: Das Silvesterblasen an der Klus ist für viele Besucher der eigentliche Jahresausklang.