Von Felix Quebbemann

Nur kurze Zeit später sitzen die beiden Vierbeiner auch schon auf einer Brücke und warten entspannt auf ihr Herrchen. Der 39-jährige Frank Mansfeld erreicht die Brücke, die zum Parcours seiner Hundeschule mit angeschlossener Hundepension am Grabenweg 2 in Gestringen gehört. Die Einrichtung heißt »Sechs Pforten« und ist auf einem großen Gelände in der Nähe der B 239 beheimatet.

Langjährige Erfahrung

Mansfeld ist dort seit zwei Jahren mit seiner Einrichtung beheimatet. Er hat aber bereits eine langjährige Erfahrung im Umgang mit Hunden. In Bohmte hatte er vor dem Umzug nach Gestringen eine Hundeschule. Damals trat er jedoch noch als Pächter auf.

Um sich selbst verwirklichen zu können, suchte Mansfeld ein passendes Gelände. Und dies fand er in Espelkamp. Dort hält er unter anderem Freilaufwiesen mit einer Größe von mehr als 7500 Quadratmetern vor. In einem Bereich stehen Wippen, Brücken und der »Wackeldackel«. Wer jetzt vielleicht an den »Wackelpeter« denkt – die leckere Götterspeise – liegt völlig falsch. Vielmehr bezeichnet der 39-Jährige mit dem »Wackeldackel« ein auf Federn stehendes Gerät zum Training des Gleichgewichtssinns der Tiere. Dies gehört zum Degility. Das ist die ruhigere Variante des bekannten Agility.

Gleichgewichtssinn

Das Degility beschäftige sich vor allem mit Hunden, die ein Handicap haben oder schon etwas älter sind. »Auch für herzkranke Hunde ist Degility gut geeignet«, so Mansfeld. Die Nachfrage ist groß. »Wir haben Hundebesitzer, die bis aus der Gegend um Damme zu uns kommen«, sagt Mansfeld. Er habe im Degility-Bereich bereits eine zweite Gruppe aufgemacht.

Selbstvertrauen und Gleichgewichtssinn des Tieres sollen beim Degility geschult werden. Auch der Muskelaufbau wird gefördert. Positiver Effekt dieses Angebots sei zudem die Stärkung der Beziehung zwischen Tier und Mensch. Degility sei sicherlich nicht die rasanteste aller Sportarten, aber die gesündeste für den Hund, betont Mansfeld.

Die angeschlossenen Freilaufwiesen hat Mansfeld vor kurzem neu eingezäunt. Es gibt verschiedene Wiesen, »so dass man die Hunde auch trennen kann«. Schließlich sind die Charaktere bei den Vierbeinern unterschiedlich ausgeprägt. Die Nachfrage nach Feilaufwiesen steige ebenfalls weiter an. Immer mehr Landschaftsschutzgebiete würden ausgezeichnet. Und so biete sich den Hunden auf Freilaufwiesen eine willkommene Gelegenheit, sich einmal richtig auszutoben.

13 Plätze

Mansfeld bietet ebenfalls eine Sechs-Pfoten-Pension für Hunde an, die eine gewisse Zeit ohne »Herrchen« oder »Frauchen« auskommen müssen. »Wir haben zurzeit 13 Plätze. Wir bauen aber noch aus«, sagt Mansfeld. So gebe es immer mehr Berufstätige, die mit einem Hund durchs Leben gehen wollen. Tagsüber werden die Vierbeiner als so genannte Tagesgäste in der Pension abgegeben, um sie abends dann wieder abholen zu können – quasi der »Offene Wauzi-Ganztag«.

Seinen Start in der Branche hatte Mansfeld im Jahr 2008 als Hundetrainer. Und er sucht die Herausforderung. Denn bereits damals habe er sich intensiv mit problematischen Hunden ausein-andergesetzt.

»Wauzi-Ein-Mal-Eins«

Auch sein 13-jähriger Cocker-Mix Fly sei damals nicht ganz einfach gewesen. Heute aber beobachtet der Vierbeiner sein Herrchen genau und gehorcht Frank Mansfeld aufs Wort. Kooperationen pflege er mit dem hiesigen Tierschutzverein, so Mansfeld. Auch dieser käme bei problematischen Fällen schon mal auf ihn zu.

Manchmal sei es sinnvoll, bevor Halter und Hund im Grabenweg vorbeikämen, zunächst den Haltern zu Hause einen Besuch abzustatten, um sich von Tier, Halter und Umgebung ein Bild zu machen. »Dann berate ich erst einmal zu Hause, bevor die Hunde auf den Platz kommen.«

Mansfeld beschäftigt sich aber nicht nur mit Problemhunden. So bringt er den Vierbeinern auch gerne das »Wauzi-Ein-Mal-Eins« bei – ob in Einzel- oder in Gruppenstunden. Und für die richtige Mahlzeit hat der 39-Jährige auch noch den ein oder anderen Tipp parat. Denn die Ernährungsberatung für Hunde steht ebenfalls auf seinem Programm.