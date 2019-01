Turid Müller gibt ihr Premieren-Gastspiel in der Alten Gestringer Schule. Sie tritt dort am Freitag, 8. Februar, mit ihrem Programm »Teilzeitrebellin« auf. Der Bürgerverein hat sein Programm für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Foto: Torge Niemann

Von Felix Quebbemann

Die Zusage der Blues Company, das Programm in der Alten Schule auch im Jahr 2019 eröffnen zu wollen, ist zwar keine Überraschung mehr. Aber das dürfte allen Blues-Fans ein Lachen aufs Gesicht gezaubert haben. Seit drei Jahrzehnten treten die Mannen um Frontmann Tosho Todorovic schon in Vor-Gestringen auf. Und die »Company« hat am Freitag, 18. Januar, Material aus 42 Jahren Bandgeschichte dabei. Immer wieder gerne kommt die »Company« nach Vor-Gestringen. Die Alte Schule nennen die Musiker schon liebevoll »ihr Wohnzimmer«.

Turid Müller

Musikalisches Kabarett gibt es am Freitag, 8. Februar, mit Turid Müller. Sie verquickt ihre Musik mit jeder Menge Humor und nennt das Programm ganz einfach »Teilzeitrebellin«. Dabei singt Müller von der täglichen Grätsche zwischen Ideal und Wirklichkeit. Sie spricht »über Politik und Gesellschaft und über das ganze vertrackte Wertechaos, dem niemand entkommt«. Sie greift Themen auf, die zwischen Rechtsruck und Werbefernsehen, Burnout und Demenz, Kapitalismus und Feminismus liegen. Das Debütprogramm der jungen Kabarettistin verspricht beste Unterhaltung.

Marty Hall

Mit Marty Hall kommt am 22. Februar ein wahrer Blues-Ästhet in die Alte Schule. Der kanadische Gitarrist, Sänger und Komponist gehört zu den Musikern, denen es gelingt, sein Publikum bereits mit den ersten Takten zu fesseln. Von Blues über Roots und Rock bis hin zu einfühlsamen Balladen reicht sein Repertoire.

Frederic Hormuth

»Bullshit ist kein Dünger« – eine klare Ansage, die Frederic Hormuth am 1. März auf der Kleinkunstbrettlbühne mit einem unterhaltsamen Kabarett-Abend untermauern will. Hormuth nimmt sich dabei den »twitternden Trump, den giftenden Gauland und den nölenden Naidoo« vor. Das Programm wird für die Besucher eine »High-Energy-Auszeit der besonderen Art« werden.

Three Wise Men

Three Wise Men werden am 22. März »Alive And Cookin’« in der Alten Schule zelebrieren. Dabei wird das Trio mit Frank Roberscheuten (Saxofon), Rossano Spor-tiello (Piano) und Martin Breinschmid (Drums) das ein oder andere Jazzstück in die Pfanne hauen und auch mal kräftig wenden. Was dabei herauskommt wird garantiert ein musikalischer Genuss für die Ohren werden.

Nimmersatt

Ein »kleine Kapelle« wird sich am Freitag, 5. April in der Alten Schule vorstellen. Denn die Musiker von Nimmersatt interpretieren Songs der 20-er und 30-er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Dabei garnieren die Künstler das Ganze mit einer trockenen und treffsicheren Moderation. Da wird nicht nur das Trommel- sondern auch das Zwerchfell gereizt.

Trio Con Abbandono

Drei Damen beenden dann das erste Halbjahr in der Alten Schule am Freitag, 3. Mai. Das Trio Con Abbandono wird mit Streicherklängen und Akkordeon den Rahmen der klassischen Musik sprengen und Genres wie den Tango, Czardas und Klezmer mit einfließen lassen. So entsteht eine virtuose Show mit humoristischen Einlagen, Selbstironie und mit großartiger Musik.

Karten für alle Veranstaltung gibt es an der Abendkasse. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.