Anke Steinhauer, Leiterin der VHS, begrüßte zahlreiche Kollegen, örtliche Beauftragte sowie Bürgermeister Heinrich Vieker als Verbandsvorsteher und Karl-Friedrich Rahe als Vorsitzender der Verbandsversammlung im Bürgerhaus. Dort wurde das neue Programms für das erste Halbjahr präsentiert.

Die ersten Griffe

Dabei wies die Leiterin auch auf den 20. September hin. Dann nämlich gebe es bundesweit die lange Nacht der Volkshochschulen. Und daran würden sich alle VHS-Einrichtungen in Deutschland – insgesamt mehr als 900 – beteiligen. Die Planungen für den Altkreis seien bereits angelaufen.

Karl-Friedrich Rahe stellte die Innovationsfreudigkeit der Bildungseinrichtung heraus. »Ich habe das neue Programmheft durchgeblättert und gezählt: Etwa 50 Mal steht vor einem Kursangebot das Wort ›neu‹. Dies zeigt, dass die VHS mit der Zeit gehen muss und auch geht.« Er hob unter anderem Kurse wie die »Ecuadorianische Küche« hervor. Dieses Seminar wird am 5. März in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf in die Geheimnisse der südamerikanischen Gaumenfreuden einführen. Darüber hinaus sprach Rahe das Seminar »Ukulele« an. Die ersten Griffe auf dem viersaitigen Zupfinstrument, das unter anderem auf Hawaii sehr beliebt ist, werden ab dem 6. Februar in der Stadtschule Lübbecke vermittelt.

Anmeldungen

Viel Lob für die Erwachsenenbildung gab es von Heinrich Vieker. »Wir sind sehr zufrieden, wie sich das alles entwickelt hat.«. In diesem Monat werde auch noch der Haushalt für die VHS beschlossen, kündigte er an.

Anmeldungen für die neuen Kurse können ab kommenden Montag, 7. Januar, sowohl per Internet wie auch traditionell mit der im VHS-Programm beiliegenden Karte erfolgen.

Insgesamt bietet die Einrichtung in diesem Semester laut Geschäftsführer Jürgen Hackemeier 12.311 Unterrichtsstunden in etwa 530 Kursen an. Im Einsatz werden dann 180 Dozenten sein. Auch finanziell sei die VHS solide aufgestellt, teilte er mit.

Wieder erreichbar

Erleichtert zeigte sich Anke Steinhauer darüber, dass die VHS pünktlich zum Anmeldestart sowohl über Telefon wie auch über Internet wieder erreichbar sei. Denn zum Jahreswechsel seien etwa zwei Wochen lang die Leitungen ausgefallen. Weitere Infos zum neuen VHS-Programm gibt es unter Telefon 05772/97710.