Espelkamp (WB/ko). 19 Kinder des Pastoralverbundes Lübbecker Land aus Espelkamp sind am vergangenen Sonntag (Heilige Drei Könige) in der St. Marien-Kirche zum Dreikönigssingen ausgesendet worden.

In der Innenstadt aber auch in den Ortschaften zogen sie von Haus zu Haus. Als Sternsinger verkleidet überbrachten sie den Häusern und ihren Bewohnern am vergangenen Sonntag den Segen. Auch am kommenden Wochenende werden die Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet noch einmal durch die Stadt ziehen und den Segen überbringen.

Solidarität

Beim Dreikönigssingen sammeln die Kinder auch Spenden für ärmere Kinder weltweit. »Segen bringen. Segen sein – Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit«, so lautet das Motto der diesjährigen Aktion. Peru wurde als Beispielland der 61. Aktion ausgesucht. Mit den Spenden soll eine bessere Inklusion von Jungen und Mädchen mit Behinderungen in der peruanischen Gesellschaft ermöglicht werden.

Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Die erste Veranstaltung dieser Art wurde 1959 organisiert. In diesem Jahr feiert sie somit ihr 60-jähriges Bestehen und findet somit zum 61. Mal statt. Die Häuser, die die Kinder betreten, segnen sie mit dem traditionellen Schriftzug C+B+M. Diesen bringen sie mit geweihter Kreide an der Häuserfront an.

Gottesdienst

Die Buchstaben stehen für die lateinischen Worte »Christus Mansionem Benedicat«. Pfarrer im Ruhestand Hans Voß hielt den Gottesdienst in der St. Marien-Kirche. Kommunionkinder und Firmungsanwärter haben unter der Leitung von Lucy Kuczkowski den gesamten Sonntag für die peruanischen Jungen und Mädchen gesammelt.

Als Sternsinger sind in der Espelkamper St. Marien-Kirche ausgesendet worden: Juliane Geng, Luisa Gjonaj, Amy Grez, Laura Jablonowski, Melina Kalinowski, Viktoria Koschitzki, Isabel Rose, Eddy Schneider, Jonathan Schneider, Jayden Schoormann, Daisy Sieg, Emilie Sieg, Nell Stachowicz, Viola Stachowicz, Tamina Stahnke, Vincent Stahnke, Melina Warkentin, Paula Warkentin und Emily Wisniewski.