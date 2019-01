Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Schlaglöcher und Risse im Asphalt – die Mängel an den Straßen in Deutschland sind groß. Das ist auch mit Blick auf Espelkamp nicht anders.

Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, erklärte im vergangenen Stadtentwicklungsausschuss. »Wir verlieren an Wert bei der Infrastruktur.« Grund für seine Besorgnis sind die Abschreibungen in Höhe von 2,35 Millionen Euro, die im Haushalt 2019 im Bereich Infrastruktur aufgeführt sind.

Großes Volumen

Grund genug für Verwaltung und Politik, Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 2,91 Millionen Euro für dieses Jahr einzuplanen. Hagemeier erläuterte, dass es im Bereich der Straßenerweiterungen Ausgaben in Höhe von 1,452 Millionen Euro geben werde. Straßenerneuerungen würden mit 1,458 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Der Stadtwerke-Vorstand erklärte, dass dies schon ein großes Volumen sei. Aber er betonte auch gleichzeitig: »Mittelfristig muss noch mehr Geld zur Erneuerung in die Hand genommen werden.« Die größten Baumaßnahmen fasste Hagemeier zusammen. Zunächst nannte er unter anderem die Erneuerungen im Bereich der Ostlandstraße und der Beuthener Straße. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung entstehen derzeit nicht nur zahlreiche Eigentumswohnungen der Aufbaugemeinschaft. Auch das neue Ärztezentrum wird auf dem Platz der ehemaligen Ostlandschule entstehen. Daher ist die Straßenerneuerung unumgänglich. Inklusive Grunderwerbskosten sind insgesamt Mittel in Höhe von 410.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Neue Straßenführung

Die komplett neue Straßenführung im Bereich des Industriegebietes-West wird weiter gebaut. Dafür werden insgesamt 380.000 Euro für den endgültigen Ausbau der Ratzenburger Straße inklusive des Kreisverkehrsplatzes veranschlagt.

Der Startschuss für die Erneuerung des Berliner Rings soll 2019 ebenfalls fallen. Dafür sind 40.000 Euro angesetzt. Auch die Dörfer werden bei den Investitionen berücksichtigt. So soll die Brücke an der Osterheider Straße in Frotheim, direkt an der Grenze zu Hille, ebenfalls erneuert werden. Kosten für die Stadt: 29.000 Euro. Des Weiteren soll mehr Parkraum in der Innenstadt geschaffen werden. Dafür wird die Stellplatzanlage an der Trakehner Straße für insgesamt 22.000 Euro nochmals erweitert. Entlang der Breslauer Straße soll darüber hinaus ein Teilstück des Radweges saniert werden. Dafür sind 10.000 Euro angesetzt.

Wirtschaftswegekonzept

Und auch das Wirtschaftswegekonzept wird im Bereich der Ortschaften umgesetzt. Dafür wurden im Haushalt 50.000 Euro eingestellt. Im Bereich des Brandenburger Rings stehen umfangreiche Baumaßnahmen an. »Eine Deckenerneuerung ist dort nicht zu rechtfertigen«, erklärte Hagemeier. Beim Ring handele es sich um eine sehr wichtige Straße. Demnach werde nicht nur die Decke erneuert, sondern der komplette Unterbau. 50.000 Euro werden das Stadtsäckel zunächst moderat belasten. Diese Maßnahme fällt unter das Kommunal-Abgabengesetz (KAG). Das bedeutet, dass auch die Anwohner an den Baukosten beteiligt werden.

Des Weiteren sprach Hagemeier die Radwegeverbindung von Frotheim nach Espelkamp an. Dafür seien ebenfalls 50.000 Euro eingestellt worden. Hagemeier sprach in diesem Bereich von »perspektivischen Möglichkeiten«. Um den Radweg überhaupt realisieren zu können, sei »Grunderwerb notwendig. Das sieht aber sehr schwierig aus«, erklärte er.