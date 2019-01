Der 23-jährige Afghane absolviert zur Zeit am Ludwig-Steil-Hof (LSH) in Espelkamp eine Ausbildung als Altenpflege-Fachkraft. Dazu hat sich »Zabi«, wie er von allen genannt wird, während eines einwöchigen Praktikums in der Tagespflege entschlossen.

Lebensziel

»Mein Lebensziel ist es, Menschen zu helfen. Das sagt mir auch meine Religion«, erläutert der gläubige Moslem. Da kam ihm der Umgang in der Tagespflege gerade recht. »In Afghanistan haben wir Großfamilien, in denen mehrere Generationen zusammen leben. Hier lebt man, hier wird man alt und hier stirbt man. Ich habe mich immer gerne um meine Großmutter gekümmert«, sagt er.

Darum habe ihm auch die Arbeit mit den Gästen der Tagespflege und jetzt mit den Bewohnern des Volkeninghauses sehr gefallen, wo er in den Wohngruppen Schmalge/Frotheim eingesetzt ist.

Fluchtweg

Durch seine offene, freundliche Wesensart kommt Zabi sowohl bei den Mitarbeitern wie auch bei den Bewohnern und Gästen gut an. »Die Gäste der Tagespflege waren sehr enttäuscht, als er nach dem Praktikum weggegangen ist und fragen noch heute, ob er nicht doch noch mal wiederkommt«, erläutert dazu Schwester Britta Ude, stellvertretenden Leiterin der Tagespflege.

Fedaye hat einen langen und anstrengenden Fluchtweg hinter sich. »Wir sind viel gelaufen, und wenn es ging, auch Bus und Bahn gefahren«, erzählt er. In manchen Ländern, die sie durchquerten, seien er und seine Leidensgenossen sehr unfreundlich behandelt worden. Das sei in Deutschland und besonders in Espelkamp ganz anders. In Deutschland werde er so behandelt, wie alle anderen Menschen auch. Von Anfang an habe er den Kontakt zu Deutschen gesucht und die deutsche Sprache in nur sechs Monaten in der Volkshochschule und mit Hilfe seiner deutschen Freunde sehr gut gelernt. Schnell wurde der begeisterte Fußballer Mitglied im »Turn- und Rasensportverein Espelkamp 1946« (TuRa). Dort spielt er als Stürmer. Nach der Arbeit macht er oft Sport im Fitness-Studio. Zum LSH kam er durch einen Besuch der Berufsausbildungsmesse (BAM). Dort traf er die Leiterin der Tagespflege Maria Kopp, die selbst Kind einer griechischen Einwandererfamilie ist. Sie riet ihm: »Einfach bewerben und anfangen.« »Und so einfach war es dann wirklich«, sagt Zabi.

Gefährdeter Personenkreis

Fedaye spricht neben Dari und Pashtu auch noch weitere Sprachen, darunter auch Englisch. In Kabul hat er bereits zwei Semester Jura studiert. Dies aber wolle er zurzeit nicht weiterführen, erklärte er. »Deutsche Politiker behaupten, Afghanistan sei ein sicheres Land. Aber, sorry, sie haben keine Ahnung. Allein im Zentrum Kabuls werden jeden Tag mindestens zehn Menschen getötet.« Fedaye und seine Familie gehören zu einem besonders gefährdeten Personenkreis, denn sein Vater ist bei der Polizei. »Keiner von uns kann ohne ein oder zwei Bodyguards aus dem Haus gehen«, erläutert er. Am liebsten würde er in Deutschland noch Medizin studieren. »Dann könnte ich mehr Menschen noch besser helfen.«