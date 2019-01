Susanna Bormann als Regionalkoordinatorin der Initiative überreichte das Zertifikat. Schulleiterin Ursula Beinlich begrüßte zur Feierstunde nicht nur die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Senckel sondern auch Peter Wullenkord als Vertreter des Landeskirchenamtes Bielefeld, Schüler, Elternvertreter und Lehrer. Auch Paten wie Maik Zimmermann (Isy 7), Anton Schick (Real-Life) und Benjamin Stegkemper (Anna-Sophie-Stegkemper-Stiftung/Gast­haus Rose) waren eingeladen.

Akzeptanz und Respekt

In ihrer Rede hob Beinlich die multikulturelle Schülerschaft hervor, die sich mit Toleranz, Akzeptanz und Respekt begegne und dies auch im ständigen Prozess zu lernen habe. Sie hob den Einsatz der Sozialarbeiterin Angelika Eirich hervor, mit deren Unterstützung sich die Schülervertretung auf den Weg gemacht habe, die erforderliche Anzahl von Unterschriften zu sammeln.

Beinlich betonte, dass es eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten gebe, »die in diesem Titel ihre Anerkennung finden«. Als Beispiele nannte sie die Partnerschaften zu Ungarn und Tansania, den Einsatz der FSJ-ler aus Ruanda, den Philippinen und demnächst aus Tansania. Sie sprach Projekte wie »Vielfalt der Kulturen – Kulturelle Vielfalt« sowie die Beteiligung an der Aktionswoche gegen Rassismus »Bunt statt Schwarz-Weiß« an.

Trost und Hoffnung

Christel Senckel betonte, dass die Schule die Auszeichnung täglich lebe. Ursula Beinlich wies auf die vielfältige künstlerische Tätigkeit hin, die jedes Jahr dank des Einsatzes von Kunstlehrerin Anja Otte im Jahreskalender zu sehen sei.

Mit einer Andacht umrahmten die Klassen 7c und 8d den Festakt. Dem Lied »Ein Licht geht uns auf« und dem Psalm 36 folgte ein Anspiel unter dem Motto »Wir machen die Welt heiter« in dem das Licht als Zeichen von Trost und Hoffnung eine zentrale Rolle spielte. Ein Gebet und eine von Ursula Beinlich vorgetragene Geschichte rundeten die Andacht ab.

Gute Zusammenarbeit

Das »Märchen vom Auszug aller Ausländer« führte vor Augen, wie global und vernetzt die Menschheit weltweit sei. Die Anwesenden sollten sich in die Rolle versetzen, dass sie ihr Land mit nur drei Gegenständen verlassen müssten und in ein Land kämen, in dem sie nicht erwünscht seien. Sie schloss mit dem Aufruf zu Menschlichkeit und Toleranz.

Mike Zimmermann und Anton Schick berichteten von der »sehr guten Zusammenarbeit zwischen den beiden Jugendzentren und der Schule. Sie hoben Toleranz und Respekt hervor und brachten zum Ausdruck, dass Isy 7 und Real Life den Schülern als Anlaufstelle zur Verfügung stünden.

Neuzugang

In ihrer Ansprache freute sich Regionalkoordinatorin Susanna Bormann, dass deutlich mehr als die erforderliche Anzahl von Unterschriften zusammengekommen waren, um den Titel zu erhalten. Mit der Titelvergabe sei die Sekundarschule bei einem bundesweiten SoR-Netzwerk von 2915 Schulen (819 davon in NRW) »der 100. Neuzugang in unserem Bundesland und die 20. SoR-Schule im Kreis Minden-Lübbecke«. Die Sekundarschule sei die zweite SoR-Schule in Espelkamp.

»Ein Schild aufzuhängen bedeutet keineswegs, dass damit alle Probleme gelöst und nicht mehr vorhanden sind«, mahnte Bormann. Im Gegenteil sei jeder dazu aufgerufen, gegen Ausgrenzung und Intoleranz mit Zivilcourage aufzustehen und zu sagen ›Stop! So nicht mit mir!‹« Dabei gehe es stets um die »gegenseitige Achtung sowie um die Suche nach gemeinsamen Werten und Regeln«.

Gerechte Behandlung

Die Verleihung des Titels »Schule ohne Rassismus« bedeute, dass jeder genau hinsehe, ob man wertschätzend miteinander umgeht und entsprechend handle. Jeder habe »einen Anspruch darauf, unabhängig seiner Herkunft und seines Glaubens fair und gerecht behandelt zu werden«, sagte Bormann.