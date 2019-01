Mit seinem satirischen Jahresrückblick »Ab dafür« ist er seit 2007 auch regelmäßig im Neuen Theater Espelkamp zu Gast. So präsentiert das Multitalent auch in dieser Theatersaison am Sonntag, 13. Januar, ab 18 Uhr, seine rasante Achterbahnfahrt durch die letzten zwölf Monate. Ursprünglich für das Kulturfoyer im Neuen Theater vorgesehen, sind die Veranstalter auf Grund der großen Nachfrage schon jetzt in den großen Theatersaal umgezogen.

Tränen im Auge

Dort stehen bei freier Sitzplatzwahl noch Eintrittskarten zur Verfügung. Die Karten sind daher noch erhältlich in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTES, Gerichtsstraße 1, in Lübbecke, Telefon 05741/34290 oder online . Das Theater und die Abendkasse sind ab 17 Uhr geöffnet.

Dieser Mann treibt noch dem letzten Humor-Allergiker die Tränen in die Augen und sorgt für reihenweise schmerzende Lachmuskeln. Sein Jahresrückblick von A bis Z, über die Zeit zwischen Januar und Dezember: frech, schnell, sauber, komisch. Gieseking macht Schnitte, auf die mancher Metzger neidisch ist. Das Nebeneinander der großen Ereignisse und der privaten Sicht, das Formulieren des Großen-Ganzen in witzige Geschichten, das Überspitzen oder auch nur mal das süffisante Zitieren machen das Programm »Ab dafür« einzigartig. Politik, Gesellschaft und Kultur, die elektronischen Medien und die Tagespresse liefern immer wieder Stichworte für Sprachwitz und Komik, für groteske Logik und verspielten Unsinn. Gereimt, geschüttelt und gerührt – ab dafür.