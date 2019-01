Von Felix Quebbemann

Die Stadt Espelkamp hat vor einigen Jahren angefangen, Bufdi-stellen im Nachbarschaftszentrum Erlengrund (NBZ) und in den Grundschulen auszuschreiben. Die jungen Menschen, die häufig frisch von der Schule kommen, haben sich in dieser Zeit als unersetzliche Helfer erwiesen.

Mehr als eine kleine Hilfe

Grund genug für die Stadtverwaltung, Werbung für demnächst frei werdende Bufdi-Stellen zu machen. Und der Bedarf ist gestiegen. »Wir wollen versuchen, an allen drei Teilstandorten in der Südschiene einen Bufdi zu stellen«, sagte Schulamtsleiter Andreas Bredenkötter. Derzeit ist mit Mattes Kühn dort nur einer eingesetzt. Insgesamt würde das bedeuten, dass sechs junge Freiwillige ab Mitte des Jahres im Einsatz für die Stadt wären.

Dass dies eine gute Sache ist und bei der Berufswahl mehr als nur eine kleine Hilfe sein kann, bestätigten die vier aktiven Bufdis in Espelkamp. Emmy Pfeiffer aus Espelkamp, Annika Schramme aus Oberlübbe, Jessica Wesner aus Rahden und Mattes Kühn aus Frotheim. Sie haben sich gestern im Rathaus getroffen und über ihre Erfahrungen gesprochen. Wer bislang gedacht hat, dass ein Bufdi-Jahr ein verlorenes ist, der ist auf dem Holzweg.

Gutes Beispiel

Die 18-jährige Emmy ist im Nachbarschaftszentrum aktiv. Und sie weiß seitdem ganz genau, was sie studieren will – nämlich Sozialarbeit. Im NBZ ist sie unter anderem damit beschäftigt, Ferienspiele vorzubereiten oder auch Kinderfreizeiten zu organisieren. Elke Schwabedissen, Leiterin des NBZ, stellte heraus, dass die Bufdis Zeit haben, sich zu finden und auch zu erforschen, was sie denn wirklich wollen. Bei Emmy hat das gut funktioniert. Sie ist einfach dem guten Beispiel ihrer älteren Schwester gefolgt. Denn die war ein Jahr vorher im NBZ als Freiwillige tätig und hat dadurch ebenfalls den künftigen Berufsweg gefunden.

Die 18-jährige Annika will in diesem Jahr ihr Lehramtsstudium beginnen. Der Freiwilligendienst in der Auewaldschule hat sie in ihrer Meinung »zu 100 Prozent bestätigt«. In der Auewaldschule ist sie weit mehr als nur eine kleine Hilfe. »Vormittags bin ich für die ersten Klassen tätig, nachmittags im Offenen Ganztag.« Dort hilft sie bei Bedarf Schülern, die im Unterricht Probleme haben. Es gebe auch viele Kinder mit Migrationshintergrund, die Hilfe benötigten. »Es wird nie langweilig.«

Plan B

Diese Meinung bestätigt die 19-jährige Jessica Wesner aus Rahden, die während ihrer Tätigkeit in der Mittwaldschule den Wunsch entwickelte, Sozialpädagogin zu werden. Eigentlich sei das Bufdi-Jahr nur Plan B gewesen. Nun ist sie glücklich, dass sie diesen Weg gegangen ist. Man erhalte wirklich gute Einblicke in das Berufsbild.

Der 19-jährige Mattes Kühn ging schon mit dem Plan, Grundschul-Lehramt zu studieren, in sein freiwilliges Jahr im Südverbund. Dort »ist alles super«. Als er nun vom Standort Frotheim nach Isenstedt wechselte, wollten ihn die Kinder schon nicht mehr gehen lassen, sagte Konrektorin Natascha Reis.

350 Euro im Monat

Eine Altersbegrenzung für Bufdis gebe es nicht, wie Verwaltungsangestellte Silke Stein weiter erläuterte. Ein Bufdi erhalte 350 Euro im Monat. »Die Stadt übernimmt die Sozialversicherungsbeiträge.« Der Freiwilligendienst erstrecke sich über zwölf Monate. Die Stadt nimmt ab sofort Bewerbungen für die frei werdenden Bufdi-Stellen an den Grundschulen und im NBZ unter Telefon 05772/562470 an.