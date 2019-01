In der Feierstunde, die vom Werkstattchor musikalisch gestaltet wurde, wurden in der Turnhalle 23 Frauen und Männer aus den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford ausgezeichnet, die auf 25 oder 40 Arbeitsjahre in der Werkstatt zurückblicken können.

Sinnbild der Wunderkerze

Mit dem Sinnbild der Wunderkerze appellierte Ulrich Hagemeier an die Jubilare, andere Menschen zu begeistern und mit Freude und Tatkraft anzustecken. Denn die Mitarbeit jedes Einzelnen sei wichtig und trage zum Erfolg der Werkstätten bei. Als Anerkennung dieses Einsatzes wurde jeder Jubilar einzeln geehrt und erhielt von den drei Geschäftsbereichsleitungen Barbara Wagner, Ulrich Hagemeier und Bernd Wlotkowski eine Urkunde sowie ein Foto von sich am aktuellen Arbeitsplatz. Ingo Horvarth, Leiter des Sozialdienstes, gab zudem Einblicke in die individuellen beruflichen Werdegänge der Jubilare.

Diese sind oft sehr unterschiedlich. Die Wittekindshofer Werkstätten bieten eine Vielfalt an Arbeitsplätzen. Die möglichen Bereiche umfassen Arbeiten im Auftrag der Industrie, etwa die Verpackung und Montage von Einzelteilen in den Werkstätten Sonnenbrede, Benkhausen oder Vorwerk sowie die Elektromontage im Gründer- und Anwendungszentrum (GAZ) Espelkamp. Aber auch Holz- und Metallbearbeitung, wie in der Werkstatt Dornenbreite in Bad Oeynhausen-Werste, sind Arbeiten, die die Jubilare ausüben.

In Erinnerungen schwelgen

Viele der Geehrten haben im Laufe ihres Berufslebens verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen können und die Weiterentwicklung der Werkstätten miterlebt. Seit mehreren Jahrzehnten hätten sie Anteil am Erfolg der Wittekindshofer Werkstätten.

Bei Kaffee und Kuchen schwelgten die Jubilare in Erinnerungen. »Wir freuen uns, dass ihr alle noch dabei seid«, wandte sich Christian Andree vom Werkstattrat an seine Arbeitskollegen. »Auch der Werkstattrat dankt euch.«

Die Jubilare

Zu den Jubilaren, die seit 25 Jahren in den Wittekindshofer Werkstätten arbeiten, gehören: Markus Jedamzik (Werkstatt Benkhausen, Espelkamp), Frank Gosewehr, Frauke Müller, Marcus Schwarz, Klaus Nagel (Werkstatt Sonnenbrede, Bad Oeynhausen-Volmerdingsen), Peter Bücher (Werkstatt Ulenburg, Löhne), Markus Poppenburg, Oliver Pülke und Christian Levin (Werkstatt Vorwerk, Bad Oeynhausen-Volmerdingsen).

40-jähriges Jubiläum feiern: Detlef Büchner (Werkstatt Benkhausen, Espelkamp), Wolfgang Dietrich, Dietmar Reuth, Marcelle Haake, Alexander Braun und Jürgen Conrad (Werkstatt Sonnenbrede, Volmerdingsen).