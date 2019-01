Von Felix Quebbemann

Grund genug für die Stadt Espelkamp, perspektivisch zu denken und sich auf die Strom- und Gasversorgung zu konzentrieren. Gestern vormittag haben Bürgermeister Heinrich Vieker und der Vorstand der Stadtwerke AöR, Klaus Hagemeier, bekannt gegeben, dass die Netzgesellschaft Espelkamp (NGE) seit Jahresbeginn Eigentümerin der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet ist.

Kooperation

Die Netzgesellschaft ist eine Kooperation zwischen den Stadtwerken Espelkamp AöR und der Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN) mit Sitz in Gelsenkirchen. Was sich weit weg anhört, ist regional. Die GWN sei ein kommunales Unternehmen, dass sich der Nachhaltigkeit verschrieben habe, erläuterte Vieker.

Über den Kaufpreis vereinbarten alle Seiten Stillschweigen. Vieker erklärte, dass die Investition dazu diene, »die Stadtwerke AöR zu stärken. Die Stadt schafft Tafelsilber«.

Die Investition hätte vor einem Jahr schon über die Bühne gehen sollen. Jedoch hätten sich die Verhandlungen »zäh hingezogen«. Die Übernahme der Netze von der Innogy GmbH sei lange vorbereitet worden, wie Hagemeier weiter erläuterte. Dies sei aber normal.

Eigentümerwechsel

Bei der Vorstellung des Eigentümerwechsel war auch GWN-Geschäftsführer Heiner Krietenbrink zugegen. Er zeigte sich von der Kooperation begeistert. Die Stadtwerke AöR halten an der NGE 51 Prozent, die GWN 49 Prozent.

Um ein so großes Projekt überhaupt stemmen zu können, benötigten die Stadtwerke einen starken Partner an der Seite. Diesen haben man mit Gelsenwasser gefunden, so Vieker. »Die Stadtwerke sollen möglichst von den Erfahrungen der GWN partizipieren.« Nicht nur im Ruhrgebiet und im Münsterland sei die Gelsenwasser Energienetze GmbH aktiv. Auch in Oeynhausen haben sie sich am Versorgungsnetz beteiligt.

Beeindruckende Zahlen

Insgesamt wechseln 239 Kilometer Gasleitungen und 770 Kilometer Stromleitungen den Eigentümer. Von den Stromleitungen seien 149 Kilometer ausschließlich für die Straßenbeleuchtung notwendig. Einen Kompromiss aber musste die NGE auch eingehen. Obwohl sie Eigentümerin der Netze ist, werden diese noch einige Jahre betrieben von der Westnetz GmbH – und zwar bei Gas bis zum 1. Januar 2024 und bei Strom noch bis ins Jahr 2030 hinein.

Diese Abmachung sei notwendig gewesen, um alle Seiten zufrieden zu stellen, sagte Vieker. So könne die komplette Übernahme des Netzes ohne gerichtliche Verfahren über die Bühne gehen. Mit dem Kauf aber habe die Stadt schon einmal ein Mitspracherecht bei künftigen Investitionen im Leitungsnetz.

Intelligente Stromversorgung

Wie wichtig das sein wird, unterstrichen Thilo Augustin, GWN-Geschäftsführer, und Frank Tesche, GWN-Prokurist. Sie sprachen von der »intelligenten Stromversorgung«. »Viele Experten sagen, Gas hat keine Zukunft. Das glauben wir nicht«, so Augustin. Die Energiewende werde sich nicht nur auf Strom beziehen. Schließlich müsse diese Sparte den Wegfall der Energieerzeugung durch Kohle und Atomstrom kompensieren. Die Frage sei auch, wie schnell der komplette Umstieg auf Strom im Straßenverkehr und in den Haushalten funktioniere. Die GWN zweifelt an einem vollständigen Stromumstieg. Augustin sagte aber, das künftige Investitionen ins Gasnetz nicht zu erwarten seien. »Beim Strom sieht das anders aus.« Die Entwicklung lasse sich jedoch noch nicht ernsthaft beantworten.

»Wir müssen schauen, dass wir das, was wir haben, effizient einsetzen – unter anderem bei der Gebäudebeheizung. Da müssen wir etwas machen«, erklärte Hagemeier weiter. Durch den Kauf des Leitungsnetzes werde sich im Übrigen für den Kunden nichts ändern. Die Ansprechpartner bleiben gleich, die Preise der Energiegüter ebenfalls.