Reinhard Schumacher, Geschäftsstellenleiter des Stadtmarketings, bedauert natürlich, dass der Hauptgewinn, ein Fiat Panda More im Wert von 12.000 Euro vom Espelkamper Autohaus Tysper, noch nicht eingelöst wurde. Jetzt macht der Stadtmarketing noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass der Hauptgewinn einzulösen sei.

Frist läuft ab

Bis kommenden Dienstag, 15. Januar, hat der Inhaber des Loses noch die Möglichkeit, seinen Gewinn in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings (im Rathaus) unter Telefon 05772/562225 geltend zu machen.

Geschieht dies nicht, gibt es natürlich einen Plan B und einen Plan C. »Wir haben zwei Ersatzlose gezogen«, so Schumacher im Gespräch mit dieser Zeitung. Meldet sich der eigentliche Gewinner nicht, darf sich der Inhaber des ersten Ersatzloses freuen. Diese Nummer wird jedoch erst bekannt gegeben, wenn die Frist für den eigentlichen Gewinner am 15. Januar abgelaufen ist. Die Lose wurden zum Abschluss des Lichterglanzes am Sonntag, 15. Dezember, unter notarieller Aufsicht aus der Glückstrommel gezogen.

Keine Premiere

Die Situation, dass der Hauptpreis nicht abgeholt wurde, ist keine Premiere für den Stadtmarketingverein. Es sei vor einigen Jahren schon einmal vorgekommen, dass der Gewinner nicht vorstellig wurde, erklärte Schumacher.

Er hofft aber, dass sich der Inhaber des Loses 9551 noch bis zum kommenden Dienstag meldet. Die Fiat-Panda-More-Schlüssel liegen jedenfalls zur Abholung bereit. Es fehlt nur noch der glückliche Gewinner.