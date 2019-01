Von Andreas Kokemoor

Im Restaurant Santorini haben sie unter der Leitung von Sprecherin Katharina Klassen-Junge die einzelnen Punkte ausführlich vorgestellt. 15 feste Führungen und eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen stehen an. Zuvor hielten die Stadtführer einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr mit 51 Führungen und 1216 Gästen. Klassen informierte, dass sich Gunter Kramer offiziell als Stadtführer zurückgezogen hat, aber weiterhin aushelfen möchte.

Herzblut

Im vergangenen Jahr gab es zwei Führungen mehr als 2017. Die Gästezahlen sind um 185 Besucher gestiegen. Die individuellen Führungen, unter anderem für Besuchergruppen, erfreuten sich einer großen Beliebtheit. Sie machen etwa 50 Prozent der Veranstaltungen aus.

Seit Herbst des vergangenen Jahres wurde am neuen Programm gearbeitet. Die Stadtführer haben viel Herzblut hinein gelegt. »Wir möchten selbstverständlich Historisches zeigen und erklären. Aber vor allem die Besonderheiten und Aktuelles erläutern, Geschichten zur Geschichte aufzeigen«, sagte Katharina Klassen-Junge.

Erfolgreicher Vortrag

»Wir zeigen Ihnen Espelkamp« lautet das Motto der Stadtführer. Der Flyer ist ab sofort im Kulturbüro und an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt erhältlich. Neben den »normalen« Stadtführungen »per pedes« wird die Stadt auch mit Rad und Bus erkundet. Des Weiteren stehen Firmen- und Baustellenbesichtigungen an. Die Stadtführer bieten auch Vorträge an. Mit 99 Gästen war der plattdeutsche Vortrag im Teppichmuseum Tönsmann die Veranstaltung mit den meisten Gästen im Jahr 2018.

Eine besondere Herzensangelegenheit sind die Veranstaltungen mit Schulen, wobei die Stadtführer insbesondere Dritt- und Viertklässler sowie Schüler der fünften und sechsten Klasse im Blick haben.

»Quo vadis Espelkamp« ist am Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr, im Gemeinschaftsraum an der Lausitzer Straße 3, der Titel der Auftaktveranstaltung. Hans-Jörg Schmidt Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft und Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung in der Verwaltung, wollen aufzeigen, wohin sich Espelkamp in den nächsten zehn Jahren entwickeln könnte.

Entwicklung

Die Aufbaugemeinschaft bringt sich am Freitag, 4. Oktober, in ihren eigenen Räumlichkeiten, Im Walde 1, erneut ins Gespräch. Aus Anlass ihres 70-jährigen Bestehens soll ihre Rolle für die Entwicklung der Stadt und ihre Bewohner beleuchtet werden.

Neu ist eine Stadtführung über die Außenanlagen von Schloss Benkhausen und dem zugehörigen Areal mit seiner bezaubernden Parkanlage – ein Kleinod in Fiestel. Die Stadtführer wollen am Samstag, 27. April, um 14 Uhr die Geschichte dieses Gebäudeensembles zeigen und erläutern. Darüber hinaus können die Stadtführer neuerdings auch für Besichtigungen am Schloss Benkhausen über die Mindener Fahrgastschifffahrt gebucht werden.

Ellerburg

Heinz Schürmann, als ehemaliger Ortsvorsteher und Kenner Fiestels wird am Samstag, 20. Juli über die Ruine Ellerburg mit ihren Restburgmauern und der alten Gräfte informieren.

Der neue Borås-Park und der wachsende Ostlandpark stehen unter dem Motto »Go West« am Samstag, 6. Juli, im Mittelpunkt. Mit zwei Veranstaltungen gehen die Stadtführer auf das Heuerlingswesen ein. Diese sind am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr ein Vortrag im Dorfgemeinschaftshaus Alt-Espelkamp und am Samstag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr eine Herlingshausbesichtigung.

Ausblick

Jürgen Heimsath, Stadtführer und Ortsheimatpfleger aus Alt-Espelkamp, gab derweil schon einen Ausblick auf 2020. Dann möchte er bei der Firma Kolbus eine Stadtführung anbieten.