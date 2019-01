Die vielen ehrenamtlichen Helfer in Isenstedt und Frotheim haben sich auch von den widrigen Wetterumständen nicht beeindrucken lassen. Am Ende sammelten sie viele Tannenbäume ein und zudem 2200 Euro an Spenden. Foto: Stockmann

Sie haben nämlich wieder die ausrangierten Tannenbäume eingesammelt. In der Innenstadt Espelkamps ist die Aktion zum 45. Mal ausgerichtet worden.

Ehrenamtliche Aktion

14 Kameraden der Jugendfeuerwehr und 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zogen in neun Gruppen durch den zentralen Stadtbereich, durch Gestringen, Schmalge und die Altgemeinde. Dabei klingelten sie an den Haustüren und fragten nach dem ausgedienten Weihnachtsbaum.

Dafür erhielten sie eine Spende. Treffen zu dieser ehrenamtlichen Aktion war um 8 Uhr morgens. Eine halbe Stunde später ging es los. Bis um 16 Uhr fuhren die Tannenbaumsammler mit Fahrzeugen, die von der Aufbaugemeinschaft, der Stadt und heimischen Firmen gestellt wurden, durch die Straßen. Die Weihnachtsbäume brachten sie zum Gelände der Aufbaugemeinschaft, wo sie gehäckselt wurden. Das Häckselgut dient danach als umweltfreundliche Beetabdeckung. In der Mittagspause gab es Brathähnchen, Pommes und Chicken-Nuggets. Hans-Detlef Klug, Leiter der Jugendfeuerwehr, sagte, dass die Aktion Tannenbaum im Altkreis Lübbecke von der Jugendfeuerwehr Espelkamp erfunden wurde.

Spende an den Kindergarten

Der Erlös geht wie immer in die Kameradschaftskasse der Nachwuchsorganisation zur Finanzierung der allgemeinen Jugendarbeit. Ein Teil kommt als Spende dem Kindergarten »Hand in Hand«, Brandenburger Ring in Espelkamp zugute.

In Isenstedt und Frotheim trotzten 40 Helfer den widrigen Wetterbedingungen und hatten bereits am Mittag sämtliche Bäume eingesammelt. »Das Wetter war natürlich nicht optimal, aber es hätte noch schlimmer sein können. Ein bisschen Nieselregen schreckt unserer Helferinnen und Helfer nicht ab«, merkte der Vorsitzende des CVJM Isenstedt-Frotheim, Ulrich Stockmann, an. Auch die jüngsten Teilnehmern erklärten, dass ihnen das Wetter eigentlich egal sei. Die Tannenbaum-Aktion bereite ihnen immer riesigen Spaß.

Der Fleiß der Helfer wurde mit einer Spendensumme in Höhe von etwa 2.200 Euro belohnt, die der vereinseigenen Jugendarbeit zugute kommt.

Schätzspiel

Die gesammelten Bäume erfüllen noch einmal einen Zweck. Sie ermöglichen der Frotheimer Dorfgemeinschaft die Veranstaltung eines Osterfeuers.

Während des wohlverdienten Mittagessens hatten die Teilnehmer Gelegenheit, beim mittlerweile zur Tradition gewordenen Schätzspiel mitzumachen. Dabei ging es darum, die Spendensumme zu tippen. Der Sieger war in diesem Jahr Manou Weber, der mit seinem Tipp der richtigen Summe am nächsten kam. Den zweiten Platz errang Detlef Beckschewe vor Niklas Spiekermann. Die Gewinner konnten sich über Preise in Form von Spielen, Puzzle oder Kalender freuen.