Von Arndt Hoppe

»Ab Juli muss ich auf die Internet-Telefonie umsteigen, weil die alten Leitungen dann aus dem Betrieb genommen werden«, sagt der 36-jährige Familienvater. Während die meisten Haushalte schon umgestiegen sind, möchte er weiter die alte Technik nutzen. Denn was bei anderen schnelleres Internet verheißt, bringt bei Schellenbergs gar nichts. Im Gegenteil. »Schneller als mit der alten, so genannten Annex-B-Leitung wird es derzeit bei uns mit keiner erhältlichen Technik«, erklärt der Frotheimer, der als IT-Consultant bei der Firma Harting arbeitet und das Internet gelegentlich auch für das Home Office nutzen muss.

Annex J statt Annex B

»Über Annex B werden Telefon und Internet in getrennten Bereichen übermittelt.« Doch Annex B werde im Sommer endgültig abgebaut. Die Nachfolge-Technik »Annex J« schicke die digitalen Daten für Telefon und Internet über eine gemeinsame Leitung. Während damit anderenorts Datenmengen von 50 oder gar 100 Mbit fließen, kommen an Johann Schellenbergs Haus weit weniger als 2 Mbit an.

Seit Jahren habe die Telekom versucht, ihm den Umstieg auf die Internet-Telefonie schmackhaft zu machen. Doch er habe immer wieder Zwei-Jahres-Verträge für die alte Technik abgeschlossen, weil er wusste, dass es bei ihm nicht schneller wird. »Die Telekom weiß, dass bei uns über Annex J nur 389 Kilobit ankommen. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 250 kbit (also einem Viertel Mbit) ist Internet-Telefonie möglich. Da bleibt nicht viel übrig, wenn gleichzeitig jemand im Haus das Internet nutzt oder etwa Musik oder Filme streamen möchte«, beschreibt Schellenberg sein Dilemma.

Vergebliche Versuche

Er habe schon diverse Versuche gestartet, auf anderem Weg an eine größere Bandbreite zu kommen, aber diese seien nie von Erfolg gekrönt gewesen. So habe am Arenskampweg 16 auch kein so genannter Hybrid-Anschluss mehr liefern können als mickrige Übertragungsraten unter zwei Mbit. »Mit dieser Technik geht man auch zuhause über das Mobiltelefonnetz online«, erklärt Schellenberg. Doch an keiner Stelle in seinem Haus – ob im Erdgeschoss oder der ersten Etage – seien damit mehr als 1 Mbit erreichbar gewesen. »Dabei ist eine Mobilfunkantenne nicht weit entfernt in Isenstedt installiert. Vielleicht ist das Grundschulgebäude im Weg«, spekuliert Schellenberg.

Auch andere Anbieter konnten Johann Schellenbergs Problem nicht lösen. »Vor Jahren war Vodafone davon überzeugt, mir sechs Mbit liefern zu können. Doch schnell stellte sich heraus, dass doch nur ein Mbit möglich war«, berichtet er. Daher sei er nach sechs Monaten wieder aus dem Vertrag ausgestiegen und zur alten Technik zurückgekehrt.

Masterplan soll bis 1000 Mbit bringen

Der Masterplan zur Förderung des Breitbandausbaus im Kreis Minden-Lübbecke verspricht, dass mit Bundes- und Landesmitteln bald Turbo-Internet aufs Land kommt. Zurzeit läuft noch die Ausschreibung, auf die sich Telekommunikationsunternehmen zum Ausbau auf verschiedenen Gebieten im Kreis (so genannte Lose) bewerben können. »Die Telekom hat mir gegenüber schon mal davon gesprochen, dass im November dieses Jahres ›1000 Mbit für alle‹ ausgebaut wird«, sagt der verzweifelte Frotheimer.

Er sieht sich nun wiederum in der Zwickmühle. Zwar hält er es für absolut unrealistisch, dass die Super-Bandbreite im November erreicht wird. »Aber ab Juli muss ich einen neuen Vertrag abschließen. Was ich dann buche, ist langsamer als meine jetzigen zwei Mbit«, sagt er. »Ich würde mich ja schwarz ärgern, zwei Jahre an einen solchen Vertrag gebunden zu sein, wenn ich kurze Zeit später auf 1000 Mbit umsteigen könnte.«