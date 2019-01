Auch in diesem Jahr werden fünf Veranstaltungen für Kinder zwischen vier und elf Jahren angeboten – und zwar von Januar bis April.

»Alisa und Professor Hicks«

Die Theaterreihe startet mit dem Kinder-Musical »Alisa und Professor Hicks« – angelehnt an das Musical »My Fair Lady« am Dienstag, 22. Januar, um 17 Uhr in der Schule am Auewald. Das Wunderlandtheater mit Petra und Thomas Pohle zeigt mit frechen Dialogen, viel Musik, Gesang und Humor die Geschichte von zwei Fremden, die zu Freunden werden.

Wild und furchtlos geht es weiter mit Astrid Lindgrens Klassiker »Ronja Räubertochter«. Das Wolfsburger Figurentheater ist am Dienstag, 12. Februar, zu Gast in der Grundschule Frotheim. Mit Handpuppen wird die Geschichte der Räubertochter gespielt, die sich nicht unterkriegen oder einschüchtern lässt; weder von der Räuberbande, ganz zu schweigen von den schaurigen Gestalten, die im Wald ihr Unwesen treiben. Kraftvoll, wild, romantisch und voller Humor erzählt das Stück vom größten Abenteuer überhaupt: dem Leben. Ein Theaterstück voller Lebensphilosophie. Auch die Erwachsenen haben daran ihren Spaß.

Wunderbare Mischung

Am Dienstag, 5. März, ist das Kölner Künstlertheater mit dem Stück »Der kleine Eisbär« zu Gast in der Stadtbücherei. Mit einer wunderbaren Mischung aus Schauspiel- und Figurentheater erzählt die Geschichte von der abenteuerlichen Reise des kleinen Eisbären Nanuk. Er verliert seine Heimat und treibt auf einer Eisscholle in Richtung Süden.

Das Kom’ma-Theater zeigt am Dienstag, 19. März, das Stück »Etwas ist anders« im Nachbarschaftszentrum Erlengrund. Das Schauspieltheater erzählt von Andi, einem ganz normalen Mädchen mit ganz normalen Sorgen, Freuden, Ängsten und Wünschen. Bis sie eines Tages mitten in diesem ganz normalen Gesicht anstelle ihrer Nase einen Rüssel hat.

Fremdsein und Toleranz

Ein Stück zum Thema Fremdsein und Toleranz. Es geht um das Anderssein und das Gleichsein, um die Mühen der Anpassung und die Grausamkeit der Ausgrenzung. Das Theaterstück wird innerhalb der Espelkamper Aktionswochen »Bunt statt schwarz-weiß – Mitmenschen für Vielfalt, Toleranz & Demokratie« zu sehen sein.

Zum Abschluss der Kindertheaterreihe spielt das White Horse Theatre am Dienstag, 9. April, im Neuen Theater das englische Theaterstück »The Firebird«. Mit Musik und Tanz wird die Geschichte des Prinzen Ivan und der Prinzessin Zarevna erzählt, die von einem Zauberer gefangen werden und deren einzige Hoffnung auf Befreiung die Feder des mystischen und wunderschönen Feuervogels ist. Ein lebendiger Erzählstil ermöglicht es schon Kindern mit geringen Englischkenntnissen – etwa ab der 3. Klasse – dem Stück zu folgen.

Tickets

Eintrittskarten für die verschiedenen Angebote gibt es im Kulturbüro der Stadt Espelkamp (Bürgerhaus), Telefon 05772/562161 oder 562255 sowie an der Abendkasse.