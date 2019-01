»Wir freuen uns mit Martin Schulz den ›Europakenner‹ zu unserem Neujahrsempfang begrüßen zu können. Als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, könnte wohl kaum jemand besser die gesellschaftlichen und auch die sehr komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge in Europa veranschaulichen«, erklärte Jens Bölk, SPD-Stadtverbandsvorsitzender. Der Neujahrsempfang steht unter dem Thema »Europa in Espelkamp – Gesellschaftliche Auswirkungen und wirtschaftliche Bedeutung«.

Das rote Sofa

Neben dem Vortrag von Martin Schulz werden weitere Gäste aus Wirtschaft und Politik zu Gast sein und auf dem »roten Sofa« die Themen Gesellschaft und Europa diskutieren. Den Abend wird Achim Post, der hiesige Bundestagsabgeordnete der SPD, moderieren. Musikalische Einlagen werden das Programm abrunden.

Bölk erläutert die Hintergründe für das Thema des Abends: »Ein ereignisreiches Jahr 2018 liegt hinter uns, und viele politische Herausforderungen werden das Jahr 2019 prägen. Die Europawahl am 26. Mai wird richtungsweisend sein, nicht nur für Deutschland sondern auch für die Demokratie.«

Gesellschaftliche Herausforderungen

In Espelkamp müssten sich die Einwohner den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hätten. Alleine der demografische Wandel betreffe viele Bereiche des Zusammenlebens – vom Wohnen und Arbeiten über die Kultur bis zum Vereinsleben, so Bölk. »Überall stehen wir Veränderungen gegenüber. Wir haben in Espelkamp Unternehmen, die als ›Global Player‹ direkt mit Europa zu tun haben und von diesem Bereich in einem erheblichen Umfang abhängig sind«, schließt Bölk seine Ausführungen.