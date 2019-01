Krato begrüßte während der Jahreshauptversammlung im Hotel Albersmeyer/Im Loh zahlreiche der 67 Alt- und 16 Jungzüchter. Neben ihm wurden auch Uwe Hußmann als stellvertretender Vorsitzender, Stephan Becker als stellvertretender Schriftführer, Claudia Flachmeyer als stellvertretende Kassiererin und Pierre Brendel als stellvertretender Käfigwart wiedergewählt. Als Kassenprüfer wurden Melina Buschendorf und Christiane Czarnetzki ernannt.

Angenehme Aufgabe

Eine angenehme Aufgabe ist es wieder für den Verein gewesen, einige Vereinsmitglieder für ihre langjährigen Verdienste um die Rassegeflügelzucht im Namen des Landes- und des Bundesverbandes mit Ehrenurkunden auszuzeichnen. Lothar Krato ehrte Jörg Czarnetzki und Werner Brammeyer mit der goldenen Ehrennadel des Bundesverbandes und Heinrich Dyck mit der silbernen Ehrennadel des Landesverbandes.

Der Vorsitzende blicke auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. In seinem Rückblick hob er hervor, dass im vergangenen Jahr erstmalig ein Schaubrüter in der Grundschule in Frotheim im Einsatz gewesen sei. Züchter Uwe Hußmann und Willi Döding von der Schule haben die Brut und den Schlupf begleitet. Zudem hätten die Züchter mehrere Veranstaltungen organisiert, bis zur Ortsschau, zu der alle Schüler eingeladen waren, um sich die Tiere weiterhin anzuschauen, sagte Krato und fügte an: »Wir wollen die Aktion mit einer Brutmaschine in diesem Jahr wiederholen.«

Ortsschau

Die elf Hähne der Jugendgruppe des RGZF Frotheim waren beim Hähnewettkrähen des Bezirksverbandes in Rahden-Kleinendorf erfolgreich. In der Osterzeit besuchten Mitglieder des RGZF Frotheim den Kindergarten. Dort zeigten sie den Jungen und Mädchen geschlüpfte Küken. Des Weiteren übergaben sie bunte Eier.

Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war die Ortschau, bei der elf Altzüchter 100 Tiere und acht Jungzüchter 42 Tiere präsentierten. Zur Besucherresonanz zog Krato das Fazit: »Suppe und Torten waren nahezu ausverkauft.«

Winterfest

Ende November feierten die Züchter ein gut besuchtes Winterfest. Des Weiteren habe sich der RGZF Frotheim am Dresch- und Backtag anlässlich des Klusjubiläums, an der Aktion »Saubere Landschaft« und am Dorfpokalschießen beteiligt.

In diesem Jahr veranstaltet der Rassegeflügelzuchtverein seine Ortsschau am Samstag, und Sonntag, 5. und 6. Oktober. Doch auch im Vorfeld steht schon einiges auf dem Plan. So ist zum Beispiel wieder ein schmackhaftes Grünkohlessen geplant. Im Frühjahr soll dann in der Grundschule der Schaubrüter wieder aufgebaut werden. Auch einen Besuch des Kindergartens Frotheim haben sich Mitglieder natürlich wieder fest vorgenommen.