Von Felix Quebbemann

Auf dem Platz entsteht eine neue Seniorenresidenz. Und dafür ist der Spatenstich bereits terminiert. Am Dienstag, 29. Januar, soll der symbolische Baubeginn nach Angaben von Bürgermeister Heinrich Vieker vollzogen werden.

15,5 Millionen

Die Bremer Specht-Gruppe wird 15,5 Millionen Euro für den Neubau investieren (wir berichteten). Dass diese Investition dringend notwendig ist, machte Vieker während der Jahrespressekonferenz der Stadt deutlich. Monatlich würden sechs bis zehn Einwohner die Stadt verlassen, weil sie keinen geeigneten Platz für ihren Lebensabend finden würden. Daher sei der Bau des Seniorenwohnheims erforderlich. »Eine Versorgungslücke wird geschlossen«, sagte Vieker.

Die Seniorenresidenz wird auf dem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück der Ina-Seidel-Schule entstehen und nach Unternehmensangaben 80 Tagespflegeplätze und zwei Appartementhäuser mit insgesamt 35 seniorengerechten Wohnungen beheimaten.

Notwendigkeit

Mit Blick auf den demografischen Wandel machte Vieker auf die Notwendigkeit solcher Seniorenwohnheime deutlich. Wenn man die oben genannten Zahlen zugrunde lege, sei das Wohnheim bereits nach einem Jahr komplett belegt.

Auch mit Blick auf die neue Seniorenresidenz wird in diesem Jahr die Entwicklung des östlichen Biberteich-Bereichs angegangen. Dies bestätigte Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, in der Pressekonferenz. Eine Bürgerbeteiligung und eine Ortsbegehung dienen dazu, die Interessen zusammenzubringen. Und so soll am Ende gemeinsam überlegt werden, wie die Gestaltung des Bereichs aussehen könne. Blauert sprach in diesem Zusammenhang auch von einer Wegeführung zur Kleinen Aue und von einer Fahrradverbindung nach Frotheim.

Biberteich-Park

Bürgermeister Heinrich Vieker ließ den Blick bei dem Thema hingegen noch einmal auf die Seniorenresidenz schweifen. Denn auch für die Einwohner des Gebäudes am Frotheimer Weg sei es »nicht ganz unbedeutend«, dass es eine Wegeführung durch den Park am Biberteich direkt zur Innenstadt gebe.

Mit Blick auf die Entwicklung Espelkamps hat der Bürgermeister zudem die Arbeiten des Rates hervorgehoben. In Espelkamp sei es nicht so wie in den USA unter Präsident Donald Trump, bei dem häufig das Motto gelte: »52 Prozent sind dafür, also ziehe ich das Ding auch durch.« In Espelkamp würden alle Beteiligten an einem Strang ziehen, betonte Vieker. Und das Ergebnis sei die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Rundturnhalle

Dies zeige sich auch beim geplanten Neubau der Rundturnhalle. Dort habe es jetzt das letzte Treffen der Arbeitsgruppe gegeben. Anfang Februar soll nun das europaweite Vergabeverfahren für die Planungsbüros gestartet werden.

Das Projekt könne jedoch nur mit Bundes- und Landesförderung umgesetzt werden. »Das ist entscheidend. Aber wir sind guter Dinge«, verkündete Vieker. Es gebe auch seitens der Bezirksregierung eine mündliche Zusage für die Förderung der Baukosten in Höhe von 80 Prozent. Doch für eine feste Zusage müsse der Bezirksregierung zunächst einmal eine Ausführungsplanung vorliegen.