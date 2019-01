Espelkamp (WB). Der vierte Harting-Azubi-Cup hat vor voll besetzten Rängen Fußball auf höchstem Niveau in der Rundturnhalle geboten. Die Teams waren besetzt mit Spielern, die sonst in der Westfalen- und Regionalliga für ihre heimischen Vereine am Wochenende auf Torejagd gehen.