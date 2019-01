Espelkamp (WB). Heute vor genau 100 Jahren – am 19. Januar 1919 – haben Frauen zum ersten Mal an der Wahl zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung teilgenommen.

Mit einer Postkarte, auf der die erste Frau im Gemeinderat von Espelkamp und die heutigen Ratsfrauen abgebildet sind, macht die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Espelkamp, Beate Henke, auf das Jubiläum »100 Jahre Frauenwahlrecht« aufmerksam.

Langer Kampf

»Der Einführung des Frauenwahlrechts ging ein langer Kampf voraus. Es wurde von Akteurinnen verschiedener Flügel der Frauenbewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts gemeinsam erstritten und erkämpft«, erläutert Henke die Historie.

82 Prozent der wahlberechtigten Frauen gingen 1919 an die Urnen. Unter den gewählten 423 Abgeordneten waren 37 Frauen, also knapp 9 Prozent.

Gesetzgebungsverfahren

»Frauen meldeten sich von nun an zu allen politischen Fragen, die im Parlament verhandelt wurden, zu Wort. Sie brachten Themen in Gesetzgebungsverfahren ein, die die Lebenslagen und Interessen von Frauen besonders betrafen.« Viele dieser Themen seien bis in die Gegenwart hinein aktuell, wie etwa berufliche Bildung, Berufswahl, Erwerbstätigkeit, Lohnungleichheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagt Henke weiter.

Heute nehmen Frauen in Deutschland ganz selbstverständlich am öffentlichen politischen Leben teil. »Allerdings sind sie von einer gleichberechtigten Teilhabe an der Repräsentanz in den Parlamenten des Bundes sowie der Länder und Kommunen noch weit entfernt. 2017 sank der Frauenanteil im Bundestag von 37,3 Prozent auf 30,7 Prozent«, führt Henke weiter aus.

Olga Serno

Der Frauenanteil im Rat der Stadt Espelkamp liege zurzeit bei knapp 16 Prozent. Sechs von insgesamt 38 Mitgliedern des Rates sind weiblich, davon sind vier Vertreterinnen der CDU, eine Vertreterin der SPD und eine Vertreterin der FDP.

Die erste Frau in einer Kommunalvertretung der damaligen Gemeinde Espelkamp wurde 1952 Olga Serno von der SPD. Sie kam aus Schlesien und wurde, damals 48 Jahre alt, durch das Kriegsende nach Espelkamp verschlagen, wo sie zunächst in einem Kinderheim in Hedrichsdorf arbeitete.

Neue Postkarte

In den Baracken der heutigen Heinrich-Drake-Siedlung begann sie bald mit dem Aufbau der Arbeiterwohlfahrt, deren Vorsitz sie bis zu ihrem Tode innehatte. Als »Ratsherr Frau Serno« blieb sie bis 1966 Ratsmitglied und war unter anderem Vorsitzende des Sozialausschusses, bis sie aus gesundheitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichten musste. Trotzdem arbeitete sie weiter im sozialen Bereich und setzte sich besonders für die Altenbetreuung und den Einsatz von Haushaltspflegerinnen ein. Sie verstarb 1967.

Kostenlose Exemplare der Postkarte liegen im Rathaus aus oder können bei der Gleichstellungsbeauftragten im Rathaus, Zimmer 6, abgeholt werden.