Claudia Kleine-Niermann (rechts) und Karin Wewers sind für die Stadtbücherei während des Flohmarktes im Einsatz. Die beiden beraten die Leser und rechnen die gekauften Bücher auch schon mal in Meterpreisen ab. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es wieder Zeit für den Bücherflohmarkt ist. Den hat die Stadtbücherei gestern pünktlich um 13 Uhr eröffnet. In bewährter Manier haben sich Claudia Kleine-Niermann und Karin Wewers mit ihrem Kassentisch am Eingang des Raumes aufgebaut.

Zuspruch

Von dem Zuspruch der »Leseratten« am ersten Öffnungstag waren die beiden Mitarbeiterinnen der Bibliothek begeistert. Natürlich seien viele Stammgäste, sagte Kleine-Niermann. Die würden jedes Jahr am ersten Tag des Flohmarktes im Gesellschaftsraum vorbeischauen.

Dort waren die Tische mit Literatur nicht ganz so gefüllt wie in den Vorjahren. Das hat auch einen einfachen Grund. »Wir nehmen nicht mehr alles an«, erläuterte Kleine-Niermann. Wenn Haushaltsauflösungen vorgenommen würden, teile die Stadtbücherei gleich zu Beginn mit, dass man keine Bücher mehr annehme, die älter als zehn Jahre seien. Die würden meistens nur noch schwer zu verkaufen sein, so Kleine Niermann. Und letztlich würde das für die Bücherei nur zusätzliche Kosten bedeuten. Dies wolle man sich ersparen.

»Schmöker-Fans«

Die Auswahl beim Bücherflohmarkt ist aber weiterhin riesig. Neben den Klassikerin aus der Belletristik gibt es zwei Tischreihen voll Sachbücher aus allen Bereichen des Lebens, wie Kleine-Niermann erzählte. Darüber hinaus ist das Angebot für die kleinen »Schmöker-Fans« riesengroß. Es gibt zahllose Kinderbücher. »Auch DVDs und Hörbücher haben wir ganz viele«, sagte die Bücherei-Mitarbeiterin.

An der Resonanz der Bürger könne man bereits erkennen, dass das Lesen seinen Reiz noch lange nicht verloren habe, sagte Kleine-Niermann weiter. Und sie unternahm auch einen Blick in die Vergangenheit. Bereits seit Mitte der 80-er Jahre wird der Markt ausgerichtet. »Es dürften inzwischen etwa 25 Jahre sein«, erzählte Wewers.

Besuch aus dem Mühlenkreis

Der Flohmarkt jedenfalls hat sich über diese lange Zeit weit über die Grenzen Espelkamps herumgesprochen. »Wir haben Besucher aus dem gesamten Mühlenkreis zu Gast«, verdeutlichte Kleine-Niermann die Anziehungskraft des Marktes.

Und wer richtig viel einkauft, kann ein Schnäppchen machen. Denn die Stadtbücherei gibt wieder einmal die Literatur zu Meter-Preisen heraus. Ein halber Buch-Meter ist für acht Euro zu haben. Ein ganzer Meter an Literatur kostet zwölf Euro.

Öffnungszeiten

In diesem Zusammenhang erinnerte sich Kleine-Niermann sehr gerne an einen Professor, der viele Jahre Stammkunde beim Bücher-Flohmarkt gewesen sei. Der habe bei jedem Besuch gleich mehrere Meter mitgenommen. »Das war eine wahre Wonne«, erzählte sie.

Letztlich, so Kleine-Niermann weiter, diene der Bücherverkauf einem ganz praktischen Zweck. »Von dem Erlös kaufen wir neue Medien ein.« Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, hat noch bis Mittwoch Zeit, im Gesellschaftsraum nach Herzenslust zu stöbern. Heute hat der Bücherflohmarkt von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ergibt sich noch einmal die Gelegenheit von 14 bis 19 Uhr.