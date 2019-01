Das Euro Studio Landgraf hat das Stück »Eine Stunde Ruhe« auf die Bühne des Neuen Theaters gebracht. Das Ensemble unter anderem mit Timothy Peach (Mitte) hat in der Komödie das Publikum überzeugt. Auch die Darsteller waren mit der Organisation in Espelkamper sehr zufrieden. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

Espelkamp (WB). Wer kennt das nicht? Manchmal braucht man nicht mehr, als eine Stunde Ruhe. Dieser Wunsch bleibt Michel, der Hauptperson in der gleichnamigen Komödie verwehrt. Ganz im Gegenteil, die von ihm ersehnte Ruhepause gerät zu einem turbulenten Durcheinander an Ereignissen.

Zum Schluss ist es nicht nur seine Ehe, die in Scherben liegt, seine Wohnung ist verwüstet und die Geliebte ist auch weg. Ein futuristischer Ledersessel, vor einer riesigen Wand voller Schallplatten, eingerahmt von zwei Lautsprechertürmen, das ist das Reich von Michel. Dort möchte der Jazzliebhaber seine neueste Errungenschaft, das lange gesuchte Album »Me, Myself and I« anhören. Dafür bräuchte er eine Stunde Ruhe.

Bridge-Runde

Gerade will er es sich in seinem Sessel bequem machen, da meldet sich seine Frau zu Wort. Sie hat Redebedarf, denn Sohnemann Sebastian schiebt mit 30 Jahren immer noch den lauen Lenz. Auf dieses leidige Thema möchte Michel sich gar nicht erst einlassen, denn »Me, Myself and I« liegt ja auf dem Plattenteller. Er schafft es, seine Frau abzuwimmeln und startet einen neuen Versuch. Leider legt in diesem Moment der Klempner los und bohrt Löcher.

Als nächstes ruft Michels Mutter an und will von ihrem Leid in der Bridge-Runde berichten. Auch kein Problem, wenn Mama anruft, wird einfach der Hörer daneben gelegt. Da kommt der Handwerker rein und will über ein Loch reden, dass er gerade in eine Wasserleitung gebohrt hat.

Innigster Wunsch

Michels innigster Wunsch, nun endlich die Platte anzuhören, kommt vollends zum Erliegen, als der Nachbar klingelt und sich beschwert, weil es durch die Decke seiner Wohnung regnet. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, taucht auch noch Michels Geliebte Elsa auf, um reinen Tisch zu machen. Das Chaos ist perfekt.

In der Komödie von Florian Zeller bringt Connaisseur Michel all sein Können auf, um unliebsame Personen loszuwerden und von der Wahrheit abzulenken. Dabei gleitet ihm allmählich alles aus den Händen. Seine Frau gesteht, dass ihr Sohn eigentlich das Kind seines besten Freundes ist. Zudem verlässt sie ihn und auch seine Geliebte geht ihrer Wege, sie verliebt sich in den Klempner. Nur der Nachbar bleibt ihm treu – wenn auch eigennützig, da seine Wohnung ja unter Wasser steht – und zieht bei ihm ein.

Rasantes Stück

Das rasante Stück um Liebes-, Nachbarschafts- und Familienbeziehungen lässt keine Pointe aus, um ein turbulentes Durcheinander zu erzeugen. Die Darsteller präsentieren ein atemloses Spiel, das vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut ankommt. Dabei brilliert Hauptdarsteller Timothy Peach mit Dauerpräsenz auf der Bühne, wobei er sich im Laufe des Stücks zur Höchstform spielt. Der von ihm dargestellte Macho Michel entpuppt sich allmählich als sympathischer Trottel, der seinem Schicksal nicht mehr entfliehen kann.

Das Publikum war von dem Stück, das von Schauspieler und Regisseur Pascal Breuer inszenierte wurde, begeistert. »Timothy Peach spielt schon toll«, meinte Besuchern Anke Schumacher aus Frotheim nach dem Stück. Sie freute sich, dass man am Neuen Theater so viel unterschiedliche Stücke geboten bekommt. Auch Sabine Paßlick vom Kulturbüro ist zufrieden mit dem Ergebnis des Abends und erklärte, dass am Ende nicht nur das Publikum begeistert gewesen sei. Auch die Darsteller hätten sich gefreut, dass ihre Komödie in Espelkamp so gut angekommen sei.