Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). »Das Radfahren war früher mal entspannt.« André Stargardt, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, zeigte sich am Ende der Ausführungen zur möglichen Radwegeführung auf der General-Bishop-Straße im Stadtentwicklungsausschuss verwirrt. Da war er längst nicht der einzige Politiker.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung erläutert, wie die Pläne für das 300 Meter lange Teilstück auf der Hauptverkehrsstraße – zwischen der Gabelhorst und der Ratzenburger Straße – aussehen könnten.

Komplizierte Situation

Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, erläuterte die derzeitige Situation. Radfahrer in Richtung Osten (stadteinwärts) dürften den Geh- und Radweg nutzen. Radler in Richtung Westen (stadtauswärts) müssten jedoch auf der Straße fahren. Dort sind Piktogramme aufgebracht.

Doch die derzeitige Situation sei eben nicht eindeutig. Peter Kleine-Beek vom Ordnungsamt erläuterte, dass es an der General-Bishop-Straße zwar den »optisch abgesetzten Radweg« gebe. Aber die Radfahrer in Richtung Westen könnten nicht erkennen, dass sie dort nicht fahren dürften. Daher müsse man eine eindeutige Regelung hinbekommen, so Kleine-Beek weiter.

Auch Blauert sprach von einer »komplizierten« Situation. Dennoch schlug die Verwaltung einige Varianten vor, bei dem künftig die Fahrradfahrer mehr Klarheit bei der Verkehrsführung auf dem Teilstück erlangen würden. Der Fachbereichsleiter fügte jedoch an: »Es wird immer schwierig, egal was man sich überlegt.«

Ohne Not

Einen optisch abgesetzten Radweg auf der nördlichen Straßenseite anzulegen, funktioniere nicht so einfach. Dort befinde sich eine Baum-Allee. »Und die ist gesetzlich geschützt, auch wenn sie nicht im Baumkataster steht.« Ohne Not könne man nicht an diese Allee rangehen. Diese bestehe aus etwa 20 Bäumen.

Sollte man sich für einen Radweg auf der Nordseite entscheiden, müsse man zudem bedenken, dass auf der rechten Seite ein Industriegebiet entstehe. Noch seien im Bereich nahe der Straße zwar keine Betriebe angesiedelt. Sobald dies aber der Fall sei, würde der Radweg immer wieder durch Einfahrten unterbrochen, so Blauert. Daher sagte er, dass es Sinn mache, die Radfahrer auf der Straße und damit im Blickfeld der Autofahrer zu belassen.

Die Baum-Allee

Blauert zeigte dem Ausschuss ein paar Varianten auf, so zum Beispiel einen abgesetzten Radweg Richtung Fabbenstedter Straße, der hinter der Baum-Allee geführt wird. »Das ist nicht die günstigste Variante. Zudem wäre dafür auch Grunderwerb notwendig«, so Blauert. Die Aussichten auf Erfolg beim Grundstückskauf schätzte er im Vorfeld zudem als gering ein. Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden muss: Ein eventueller Radweg müsse mindestens zwei Meter breit sein und einen Abstand zu den Bäumen von drei Metern aufweisen.

Als weitere Variante schlug Blauert einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn auf – gegebenenfalls mit Piktogrammen.

Büro beauftragt

Blauert erläuterte, dass die Stadtverwaltung bereits ein Büro beauftragt habe, das sich um die Radfahrsicherheit zum Beispiel an der Rahdener Straße zu kümmern. Das Büro solle sich nun auch »prioritär« um die Situation auf der General-Bishop-Straße kümmern. Ein Ergebnis erwartet Blauert bis zu den Sommerferien.

Wilfried Windhorst, CDU-Ausschussvorsitzender, erklärte im Anschluss an diese Ausführungen, dass es nicht so schlimm sei, mit der Klärung dieser Frage ein paar Monate zu warten.