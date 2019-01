Ezé Wendtoin hat in den zwei Konzertblöcken im Elite-Kino bekannte deutsche Songs wie »Über den Wolken« gespielt. In seinem Repertoire befanden sich aber auch selbst komponierte Songs, die das Publikum überzeugten. Foto: Jan Lücking

Wendtoin ist ein Allround-Talent. Er liebt Musik, er spielt Drums und Gitarre und setzt sich mit der deutschen Literatur auseinander. Und ganz nebenbei setzt er sich für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus ein.

Bewährte Mischung

Zum ersten Mal wurde die Veranstaltungsreihe »Musik und Film« des Vereins Forum als Benefizkonzert organisiert. Der aus Burkina Faso stammende Ezé Wendtoin hat in Dresden Germanistik studiert und setzt sich für ein Schulprojekt in der Nähe von Burkina Fasos Hauptstadt Quagadougou ein. In dieser Schule soll benachteiligten Kindern Bildung und Kultur vermittelt werden.

Ein Teil der Einnahmen des Abends mit der bewährten Mischung aus Livemusik und einem Film ging an dieses Projekt. Der Vorsitzende des Vereins Forum, Bernd Wlotkowski, lobte in seiner Ansprache zu Beginn den »großen, persönlichen Einsatz« von Manfred Brand, der freundschaftlich mit dem jungen Musiker verbunden ist und ihn aus Dresden abgeholt und später auch wieder nach Hause gebracht habe.

Deutliche Botschaft

Neben seiner deutlichen Botschaft, gegen Rassismus einzustehen, verstand es Wendtoin gekonnt, eine fröhliche Stimmung im gemütlichen Saal des Elite-Kinos entstehen zu lassen. Gut gelaunt und mit viel Spielfreude stimmte er sein erstes Lied »Omas Mütze« an, in dem er humorvoll seine Kopfbedeckung besang.

Ezé Wendtoin wusste mit dreisprachigen Liedern aus eigener Feder zu überzeugen, stimmte aber auch bekannte deutsche Lieder an und ließ dabei immer wieder die Sprache seiner westafrikanischen Heimat einfließen. Er wechselte flüssig zwischen den Sprachen und kommunizierte zwischendurch auch immer wieder mit dem Publikum.

Das Schlagzeug gab den Rhythmus vor und forderte das Publikum erfolgreich zum Mitsingen auf, bei Reinhard Meys »Über den Wolken« oder Rudi Carells »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer«. Ein tolles Konzerterlebnis.

Ein Lieblied

Mit »Sage Nein!« von Konstantin Wecker machte der junge Musiker aber auch noch einmal unmissverständlich deutlich, wie wichtig es sei, gegen Rechtspopulismus seine Stimme zu erben. Das Publikum hatte sichtlich Spaß und forderte nach dem ersten Konzertteil eine Zugabe ein. Wendtoin stimmte daraufhin ein Liebeslied voller Sehnsucht und Gefühl an. Darin bedauert ein Musiker, einen Fan nach seinem Konzert nicht mehr wiederzufinden.

Die französische Filmkomödie »Ein Dorf sieht schwarz« wurde zwischen den zwei Konzertteilen gezeigt. Darin nimmt ein junger farbiger Mediziner eine Anstellung als Landarzt in einer ländlichen Gemeinde in Nordfrankreich an. Anfangs schlägt dem engagierten Arzt viel Skepsis entgegen. von den Dorfbewohnern entgegen. Aber dann wendet sich das Blatt.

Am 23. Februar lädt der Verein Forum zur Irischen Nacht mit der Irish-Folk-Band The New Foggy Few ein. Gezeigt wird die Komödie »Halleluja – Iren sind menschlich«. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.