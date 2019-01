Von Andreas Kokemoor

Neben dem Kreisverband hatten auch der Verein der Landwirtschaftlichen Fachschulabsolventen Minden, die Landwirtschaftskammer und der Kreislandfrauenverband Minden-Lübbecke eingeladen. Zahlreich waren die neuen Hauswirtschafterinnen, Landwirte, staatlich geprüften Agrarlandwirte sowie die Goldmeister erschienen.

Nachhaltiger Beruf

Kreislandwirt Rainer Meyer, Dr. Friedemann Wallis, Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer, Dr. Werner Weingarz, Kreisgeschäftsführer der Kammer, Jan Weber, Vorsitzender des Vereins für Landwirtschaftliche Fachbildung und Iris Niermeyer, Vorstandssprecherin der Kreislandfrauen, überreichten die Urkunden und Präsente.

Wilhelm Brüggemeier, Vizepräsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, gab den Junglandwirten mit auf den Weg: »Sie haben sich den nachhaltigsten Beruf ausgewählt, den es gibt.« Er sei zudem einer der schönsten Berufe. »Mit Tieren und Pflanzen zu arbeiten und Wetter und Natur zu erleben sei einzigartig.«

Züchterischer Fortschritt

Brüggemeier machte deutlich, dass Landwirte natürlich mit technischem und züchterischem Fortschritt umgehen könnten. Er forderte aber zusätzlich zur Öffentlichkeitsarbeit eine Imagewerbung für moderne Landwirtschaft, um der »berechtigten und unberechtigten Kritik« aus vielen Teilen der Bevölkerung zu begegnen.

Hendrik Ruwisch, Bauer und Agrarslamer aus Versmold, sorgte an dem feierlichen Abend für jede Menge Unterhaltung bei den zahlreichen Gästen. Mit Humor aber auch mit der notwendigen Portion Ernsthaftigkeit betrachtete der Agrarslamer den eigenen Berufsstand. Sein Schluss-Appell an die Landwirte lautete: »Geht an die Öffentlichkeit. Macht euch für Euren Beruf stark.«

Hauswirtschafterinnen

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Urkunden und Auszeichnungen. Darüber durften sich folgende Gäste freuen:

Hauswirtschafterinnen: Birgitt Böversen (Petershagen), Nataliya Paul (Kirchlengern), Elena Schichow (Hüllhorst), Ute Sommer-Hertel (Hüllhorst), Elvira Stöckmann (Preußisch Oldendorf), Marzena Strach (Bad Essen), Irina Volk (Ostercappeln) und Elke Wlecke (Bad Essen). Zu ehrende Prüferinnen: Inge Hodde (Stemwede), Ulrike Kolbe (Minden) und Magdalene König (Stemwede).

Besondere Ehrung für gute Leistungen: Birgitt Böversen.

Junglandwirte

Patrick Baurichter (Bad Oeynhausen), Steffen Bruns (Harsum), Daniel Buck (Petershagen), Torben Geldmeyer (Stemwede), Heiner Große Börding (Hagen), Thomas Grummert (Stemwede), Nils Hanemann (Porta Westfalica), Tarek Holle (Stemwede), Jan Huchzermeier (Hüllhorst), Niels Kleine (Warmsen), Marcel Kölling (Bad Oeynhausen), Jendrik Kröger (Rahden), Malte Möller (Petershagen), Markus Müller (Bad Oeynhausen), Philip Pelzer (Rahden), Jana Schneider (Warmsen), Tobias Steinkamp (Rahden), Jan Steinkuhle (Iserlohn), Henrik Südmeyer (Bad Oeynhausen), Magnus Take (Hille), Moritz von Bodelschwingh (Großenaspe), Philip von Schintling-Horny (Liebenburg) und Michael Wohlking (Wagenfeld). Präsente für gute Leistungen: Steffen Bruns und Markus Müller.

Buchprämie für gute Berichtsheftführung: Heiner Große Börding.

Agrarbetriebswirte

Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte: Dennis Rohlfing (Rahden) und Marvin Schlechte (Stemwede).

Studienabschlüsse: Johan Frieling-Huchzermeyer, Rieke Frieling-Huchzermeyer und Gerke Frieling-Huchzermeyer (alle Hüllhorst) und Gerke Klöpper, Petershagen.

Goldmeister

Hanna Bittkau (Uelzen), Heinz-Friedrich Böcker (Lübbecke), Brigitte Emme (Petershagen), Ilse Glammeier (Porta Westfalica), Gudrun Hellmich (Rahden), Karl-Heinz Meyer zu Kniendorf (Oberbauerschaft) und Ernst-Heinrich Schäffer (Stemwede).