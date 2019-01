Von Felix Quebbemann

Am Platz der ehemaligen Ina-Seidel-Schule wird die Bremer Specht-Gruppe eine neue Seniorenresidenz bauen. Das Investitionsvolumen beträgt 15,5 Millionen Euro.

Abrissbagger

Die Specht-Gruppe fungiert als Projektentwickler und sei im Jahr 2016 mit der Stadt Espelkamp erstmal in Kontakt getreten, erläuterte Frank Markus, Geschäftsführer der Specht-Gruppe. Der Spatenstich sei zwar in Zeiten von Abrissbaggern lediglich ein symbolischer Akt. Der aber werde gerne vorgenommen.

Beim Spatenstich dabei waren auch Bürgermeister Heinrich Vieker und Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Albert-Henri de Merode vom belgischen Investor Aedifica sowie Dirk Lorscheider, Geschäftsführer der zukünftigen Betreibergesellschaft Emvia Living aus Hamburg.

Zeitablauf

Markus erinnerte daran, dass dieses »tolle Projekt« seinen Lauf im Jahr 2016 nahm. »Am 22. Mai 2017 wurde das Grundstück notariell erworben und im Frühsommer 2018 der Bauantrag eingereicht.« Der sei Ende des vergangenen Jahres genehmigt worden. Sein Dank für eine sehr gute Zusammenarbeit ging an den Bürgermeister und Thorsten Blauert. »Wir haben viele Gespräche geführt.«

Das Gebäude, das auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern entstehen wird, soll 80 stationäre Pflegeplätze sowie 18 Tagespflege-Plätze beherbergen. Darüber hinaus entsteht auf dem Grundstück noch ein weiteres Gebäude. Darin werden 35 barrierefreie Wohnungen in unterschiedlichen Größen errichtet. Beide Gebäude, sowohl die Seniorenresidenz wie auch die Wohnungen, sollen im 1. Quartal des kommenden Jahres fertiggestellt sein.

16 Standorte

Mit Aedifica und dem Betreiber Emvia Living habe die Specht-Gruppe bereits an insgesamt 16 Standorten zusammen gearbeitet, sagte Markus. Ein Teil der ehemaligen Ina-Seidel-Schule stehe zwar noch. Aber auch diese Herausforderung werde man annehmen, erklärte er weiter.

Bürgermeister Heinrich Vieker sagte, dass mit der Residenz eine Angebotslücke geschlossen werde, da monatlich sechs bis zehn Senioren die Stadt verließen. Sie fänden einfach keine geeignete Unterkunft. Mit dem Platz der ehemaligen Ina-Seidel-Schule habe man aber »wunderbares Gelände« in Nähe der Kleinen Aue gefunden, so Vieker.

Nachwuchs im Auge

100 neue Arbeitsplätze werden mit der neuen Seniorenresidenz in Espelkamp geschaffen. Dies teilte Dirk Lorscheider, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Emvia Living, mit. Und man habe auch den Nachwuchs im Auge. Daher sollen auch bis zu acht Ausbildungsplätze – sowohl in der Pflege, wie auch in Küche, Verwaltung und Service – geschaffen werden. Insgesamt betreibe die Emvia bundesweit 50 Seniorenzentren.

Als Investor tritt die Aedifica aus Brüssel auf. Ihr Vertreter Albert-Henri de Merode erklärte, dass sein Unternehmen bereits in Lübbecke ein ähnliches Projekt mit der Specht-Gruppe und der Emvia Living realisiert habe. Und damit sei er sehr zufrieden. »Das ist genau die Qualität, die wir uns vorgestellt haben.«

Lorscheider erklärte dazu, dass geplant sei, die Seniorenresidenz an der Osnabrücker Straße 80 in Lübbecke am 1. Mai »an den Start« gehen zu lassen.