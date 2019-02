Espelkamp (WB/fq). Für »nicht in Ordnung« hält Andreas Sültrup, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, die Baumfällungen im Bereich des Ostlandviertels. Dies betonte er während der Ratssitzung am Mittwochnachmittag. Und er untermauerte seine Ansicht auch sogleich mit dem zuständigen Bebauungsplan 66 in dem Bereich.