Das Quartett Kyles Tolone wird bei der elften Auflage des Frotheim-Open-Air seinen epischen Rock auf die Bühne bringen. Der Eintritt zum Festival auf Riechmanns Hof an der Stellerieger Straße am 18. Mai ist frei. Foto: Viktor Schanz

Von Felix Quebbemann

Espelkamp-Frotheim (WB). Die große Wiese an der Stellerieger Straße erwacht langsam unter dem Eindruck der frühlingshaften Temperaturen. Noch haben Insekten und Vögel das Areal fest im Griff. Kurz vor dem 18. Mai wird sich das allerdings schlagartig ändern.

Dann nämlich lädt das Team vom Frotheim-Open-Air (FOA) zur elften Auflage des Festivals in die Stellerieger Straße 48 auf Riechmanns Hof ein. Auch dieses Jahr wartet das Open-Air mit einem tollen Line-Up auf. Unter anderem wird es Alternative-Rock mit dem Duo Matagalpa geben.

Familiäre Atmosphäre

Die Veranstaltung steht wie auch in den Jahren zuvor unter dem Motto »Umsonst und Draußen«. Das FOA bietet den Besuchern Live-Musik von Künstlern unterschiedlicher Musik-Genres. »Unser Open-Air zeichnet sich zudem durch die gemütliche und familiäre Atmosphäre aus«, erklärt Organisator Lukas Riechmann. Vermehrt hätten in der Vergangenheit auch Familien und die ältere Generation das Event besucht, so Riechmann. Beginn ist ab 15 Uhr.

Matagalpa

Ab 15 Uhr werden die zwei Bühnen des Festivals von elf ganz unterschiedlichen Bands bespielt. Zu nennen ist da unter anderem das Alternative-Rock-Duo Matagalpa aus Hannover. Seit Schulzeiten machen Gitarrist und Sänger Niklas Wittig und Schlagzeuger Lennard Heidjann in verschiedenen Konstellationen zusammen Musik. Am Ende kam Matagalpa dabei heraus. Damit verkörpern die beiden genau den Sound, nach dem sie lange gesucht haben. Matagalpa gründete sich 2016 und sorgt mit einer ordentlichen Portion Drums, dicken Riffs und poppigen Hymnen für eine intensive Live-Performance.

Tom Schreibers Blume

Neben Acts wie Ella John, Eskalation, Henri Parker And The Lowered Lids, Jonas Pütz und Kathrina gibt mit Tom Schreibers Blume eine deutschsprachige Indie-Pop- Band aus Göttingen ihre Visitenkarte ab. Ihre Songs behandeln schnörkellose Perspektiven auf Begegnungen des Alltags oder auch auf Bücherregale.

Kyles Tolone

Regionale Klänge dürfen bei der elften Auflage des FOA nicht fehlen. Aus Minden kommen 30 Minutes. Die » drei Jungs von nebenan« bringen ihre akustische Musik kraftvoll und ausdrucksstark auf die Bühnen der Region.

Mit den Lokalmatadoren von Gorch Rock, die beim Frotheim-Open-Air bereits »alte Bekannte« sind, wird es feinsten Shanty-Rock geben. Komplettiert wird das Line-Up mit Kyles Tolone und Lutopia Orchestra. Kyles Tolone ist ein Quartett aus Göttingen, das sich bei seinem epischen Rock von Vorbildern wie Biffy Clyro, Kings Of Leon oder den frühen Coldplay inspirieren ließ, ohne sie jedoch zu kopieren.

Freier Eintritt

Das FOA-Orga-Team wird dafür sorgen, dass natürlich wieder Getränke und Imbisse zu fairen Preisen angeboten werden. Darüber hinaus wird es für die Fans Gelegenheit geben, Fanartikel ihrer favorisierten Bands oder vom FOA selbst an den entsprechenden Ständen zu erwerben. Der Eintritt zum Festival ist frei.