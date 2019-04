Espelkamp (WB/JP). Nora Harenbrock und Marlo Pfau sind die neuen Quartiermanager der Aufbaugemeinschaft für sie südliche Innenstadt, den Brandenburger Ring und die Gabelhorst. Das Quartiersmanagerbüro an der Isenstedter Straße 130 ist jetzt eröffnet worden.

»Als Quartiersmanager wollen wir die Nachbarschaft vor Ort fördern und den Zusammenhalt der Bewohner stärken. Wir sehen uns als Bindeglied zwischen der Stadt und den Bewohnern«, sagte Pfau, der mit seiner Kollegin 50 Besucher im neuen Büro begrüßte.

Chance nutzen

Einige Besucher nutzten die Chance, ihre Wünsche für ihr Wohnumfeld zu notieren und sie auf Plakate zu kleben. So wünschten sie sich mehr Parkplätze, sichere Fahrradwege und mehr Bepflanzung. Diese Wünsche und weitere Anliegen sollen in einem Beirat diskutiert werden und können durch einen Antrag von Bewohnern, Vereinen und Initiativen eingebracht werden. »Um diesen Beirat ins Leben zu rufen, sind in Zusammenarbeit mit der Stadt 500 zufällig ausgewählte Personen aus dem Quartier angeschrieben worden«, sagte Pfau. Für die Quartiersentwicklung wurde ein Fonds eingerichtet, der bis zu 38.000 Euro jährlich je Projekt zur Verfügung stellt. Der Beirat, indem unter anderem Vertreter der Stadt, der Bewohner des Quartiers und die Quartiersmanager sitzen, entscheidet über die Umsetzung der Projekte. Durch das Städtebauförderungsprogramm »Soziale Stadt« ist die Finanzierung der Arbeit der Quartiersmanager für die nächsten zwei Jahre gesichert. »Wir freuen uns, das Quartiersmanagerbüro eröffnen zu können. Das Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu fördern und die Nachbarschaft zu stärken«, sagte Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Aufbau.

Etwas Besonderes

Es sei etwas Besonderes, dass sich eine Wohnungsbaugesellschaft so stark für die Verbesserung des Wohnumfeldes einsetze, sagte Dr. Torsten Bölting vom Beratungs- und Forschungsbüro In-WIS aus Bochum, das an der Projekt-Umsetzung beteiligt ist.

Die Sprechzeiten der Quartiersmanager sind Montag bis Mittwoch von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, und Freitag von 10 bis 12 Uhr.