Erika Fladda zeigt auf die Platane vor ihrem Haus. Sie sagt, hätte sie vor mehr als 40 Jahren gewusst, dass der Baum so groß wird, hätte sie schon eher die Initiative ergriffen. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Der Baum hat der 76-Jährigen bereits einiges abverlangt. Und sie sagt: »Ich will, dass der Baum wegkommt.« So einfach aber ist das nicht. Denn der Baum steht auf städtischem Gebiet – auf einem etwa 10 Quadratmeter großen Platz direkt vor dem Grundstück von Erika Fladda.

Tauchpumpe

Seit mehr als 40 Jahren wohnt die Espelkamperin bereits im Platanenring – immer den Baum vor dem Haus. Doch nun sei die Pflanze so groß geworden, dass er nicht nur für jede Menge Laub auf dem Grundstück von Erika Fladda sorgt. Auch die Wurzeln des Baumes reichen bis an das Fundamente des Hauses heran und haben bereits dafür gesorgt, dass die Tauchpumpe im Keller ausgetauscht werden musste.

»Die Wurzeln kommen an der Tauchpumpe heraus«, sagt Fladda. Ein Elektriker sei bereits gekommen und habe die Ausläufer der Wurzeln herausgeschnitten. Die Pumpe musste ausgetauscht werden.

Vitaler Baum

»Warum fällt die Stadt 1000 Bäume für einen Sportplatz«, fragt Fladda. Aber die Platane vor ihrem Haus solle stehen bleiben.

André Köster, zuständiger Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung, kennt den Sachverhalt um die Platane vor dem Haus der 76-Jährigen. »Der Baum ist vital und soll auch stehen bleiben«, sagt Köster. Denn es ist eine der wenigen Platanen, die dem Straßennamen noch seine eigentliche Bedeutung geben.

Zwei Meinungen stoßen also aufeinander. Erika Fladda kämpft bereits seit Jahren darum, dass der Baum vor ihrem Haus verschwindet. Denn während viele Bürger Espelkamps im Herbst Spaziergänge machten, kämpfe sie mit den herabfallenden Blättern der Platane. Früher habe sie noch zusätzlich das kleine städtische Grundstück von Laub befreit. Doch dies lasse ihr Gesundheitszustand nun nicht mehr zu. »Ich habe einen Fünf-Kilo-Schein«, sagt die 76-jährige Rentnerin.

Sie habe nun auch ein Band gezogen, das zeigt, wo ihr Grundstück beginnt und das städtische aufhört. Bis dahin harke sie das Laub nun noch zusammen. Denn vor diesem Band macht herabfallendes Laub nicht halt.

Blaue Säcke

Ein weiteres Problem sei die Abfuhr des Laubes. Fladda kritisiert, dass der Bauhof, der von der Stadtverwaltung beauftragt werde, nicht früh genug komme, um das zusammen geharkte Laub abzuholen. So türmten sich in den Jahren zuvor zahllose blaue Säcke vor ihrem Haus. Das Laub verstopfe zudem die Dachrinne. Die untere Rinne könne ja noch vom Gärtner gereinigt werden. Aber vor der Erker-Dachrinne habe sie Respekt und wolle dort niemanden hinauf schicken. Sie wünscht sich daher von der Stadt, dass die Bauhof-Mitarbeiter mit einem Hubwagen die Rinne säubern. Schließlich käme das Laub ja vom städtischen Baum.

Köster schiebt dieser Vorstellung gleich einen Riegel vor: »Wie sollen wir das als Stadt leisten?« Dann würden nämlich alle anderen Bürger ähnliche Forderungen stellen. Der Verwaltungs-Experte fügte an, dass die Stadtverwaltung Erika Fladda den Vorschlag gemachte habe, einen Laubsammelplatz einzurichten, der vom Bauhof angefahren wird. Den Termin könne Fladda auch mit dem Bauhof absprechen. In einem Schreiben an Fladda betont die Stadt: »Sie sollten dieser Bitte nunmehr entsprechen, damit für die von Ihnen gewünschte Entlastung gesorgt werden kann.«

Sicherheitsrisiko

Für Erika Fladda jedoch ist der Baum ein Sicherheitsrisiko. Wenn es stürme, würden viele Äste herabfallen. Die Menschen würden schon nicht mehr unter dem Baum entlang gehen wollen. Der Wind bringe die Baumkrone zum Rotieren, so dass man ständig Angst habe, er könne umstürzen. Sie könne bei solchen Wetterbedingungen schon nicht mehr schlafen.

Kein Schadensersatz

Schadensersatzansprüche habe sie bereits bei der Stadt gestellt. Sie führt unter anderem die kaputte Tauchpumpe sowie die zahlreichen Ausgaben für das Entsorgen des Laubes auf. Die Stadt habe diese Forderungen jedoch abgelehnt. Im Schreiben der Stadt erklärt diese, dass ihre Haftpflichtversicherung die Forderungen von Fladda als verjährt ansehe.

Mehrfach habe die Verwaltung Erika Fladda gebeten, ihre Forderungen zeitnah einzureichen, so Köster. »Es kam nichts von ihr.« Und als sie Belege eingereicht habe, seien diese verjährt gewesen. Zudem teilte die Stadt Erika Fladda in dem Schreiben wörtlich mit, dass »der Aufwand für die Beseitigung des Laubes keine Schadensersatzpflicht für die Stadt auslösen kann«.

Wurzelsperre

Die Stadt aber bietet Erika Fladda nun an, eine Wurzelsperre für die Platane einzufügen, so dass die Wurzeln nicht weiter die Tauchpumpe oder das Haus-Fundament schädigen können. »Der Baum aber«, so Köster, »wird auf jeden Fall erhalten bleiben«.

Das sieht Erika Fladda ganz anders. Vor mehr als zehn Jahren habe die Stadt die Platane ihres Nachbarn entfernt, da dieser Schäden an seinem Haus befürchtete. Zum Baum vor ihrem Haus sagt sie: »Die Platane soll weg.«