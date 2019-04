Von Felix Quebbemann

»Die Regierung in Tansania strukturiert das Schulwesen gerade neu«, weiß die Missionarin aus Espelkamp, die bereits sei vielen Jahren gemeinsam mit Ulrike Keulertz aus Bad Oeynhausen in Tansania tätig ist. Die Umstrukturierung betrifft auch die beiden christlichen Privatschulen, die die Missionarinnen betreuen – nämlich die Einrichtung in Loliondo und die in Digodigo. »Wir haben Auflagen bekommen, wie die Gebäude aussehen sollen.«

Entwicklung

Das Land befinde sich derzeit in einer starken Entwicklung. So würden unter anderem vielerorts neue Straßen gebaut. Auch die offizielle Registrierung habe sich

Christine Lauterbach singt mit den Massai. Christine Lauterbach singt mit den Massai.

geändert. Diese Entwicklungen hätten dazu geführt, dass unter anderem die Schule in Digodigo renoviert werden musste. Da zeigt sich Lauterbach sehr dankbar, dass die Arbeiten mit Spenden aus Deutschland vorgenommen und so der Unterricht weiter garantiert werden kann.

Fußböden sind unter anderem saniert worden. »Das war schon eine größere Aktion und die Menschen in der Schule waren sehr froh darüber, dass die finanziellen Mittel rechtzeitig angekommen sind.«

Die christlichen Privatschulen haben es im Vergleich zu den staatlichen ungleich schwerer. So würden die staatlichen Schulen unter anderem mit kleinen Klassen punkten während es keine Seltenheit sei, in einer privaten Schule auf Klassen mit einer Stärke von 200 Kindern zu treffen. In Deutschland ist dies unvorstellbar.

Einzelschicksale

Einzelschicksale sind in solchen Verhältnissen keine Seltenheit. Und so erzählt Christine Lauterbach auch die Geschichte vom taubstummen Innocent. Er wird eigentlich in der Privatschule der beiden Missionarinnen unterrichtet. Doch die Regierung hat sich dafür ausgesprochen, den Jungen in eine Schule zu bringen, die auch Klassen für Behinderte hat. Innocent wird abgeholt – und das heißt für die Missionarinnen und den kleinen Massai-Jungen: »Abschied nehmen«. Seine neue Schule ist hunderte Kilometer entfernt. Doch so schlimm der Trennungsschmerz auch ist. Bei einem Besuch in der neuen Einrichtung sehen Lauterbach und Keulertz den Jungen herzhaft lachen. Und seitdem wissen sie: »Innocent ist hier richtig aufgehoben.«

Um zu Innocents Schule zu gelangen, gilt es, das Ngorongoro-Gebiet zu durchqueren. Und das ist abenteuerlich. So müssen die Missionarinnen um spätestens 10 Uhr an einem Haltepunkt sein, und ihre gültige Genehmigung zur Durchfahrt des geschützten Gebietes vorlegen. Christine Lauterbach und Ulrike Keulertz sind zwar am betreffenden Tag um 9 Uhr bereits vor Ort. Doch weiß dort niemand etwas davon, dass die beiden auch eine Genehmigung erhalten haben.

»Das war schon spannend«, sagt Christine Lauterbach. Wenn sie nämlich bis 10 Uhr keine Genehmigung bekommen, dürfen sie wieder umdrehen. Ein Anruf kurz vor 10 Uhr sorgt jedoch schließlich dafür, dass die beiden passieren dürfen.

Riesiger Vierbeiner

Neben dem Besuch ihres ehemaligen Schülers Innocent besuchen Lauterbach und Keulertz natürlich auch viele Dörfer, um das Wort Gottes zu verkünden.

Das Leben in der Wildnis birgt jedoch viele Gefahren. So gebe es zwar Straßen, so Lauterbach. Wenn diese dann aber von Elefanten genutzt werden, und die riesigen Vierbeiner das Gefühl haben, sich von Autos bedroht zu fühlen, werden sie ungehalten. So geschehen auf dem Weg durch das Ngorongoro-Gebiet. Lauterbach betrachtet ein Video, wo zu erkennen ist, dass ein weit vor ihnen fahrendes Auto einen Elefanten reizt, der sich plötzlich umdreht, um auf das Auto zuzugehen.

Lauterbach und Keulertz befinden sich zwar in sicherem Abstand zu der Szene. Doch ein Elefant kann schnell laufen. Und so sind sich die beiden Missionarinnen umgehend bewusst, dass sie lieber die Kamera aus der Hand legen und den Wagen möglichst schnell von dem großen Elefanten wegbringen sollten.

All dieser Stress ist jedoch vergessen, als sie am Rande der Serengeti im Ngorongoro-Gebiet, das auf einem Hochplateau rund um einen großen Krater gelegen ist, in kleinen Dörfern Gottesdienste mit den Massai abhalten. Bei der Gelegenheit geben sie den Kindern und den Erwachsenen auch neue Schuhe und Kleidung. Dies sei erst mit Hilfe von Spenden aus Deutschland möglich geworden, sagt Lauterbach.

Glücklich seien sie, dass die ersten Schüler, die sie vor Jahren in ihren Anfängen betreut hätten, nun schon vielversprechende Berufe ausüben würden, sagt Lauterbach. Tierarzt, Lehrer oder diplomierte Krankenschwester – die Jobs ihrer betreuten Schüler sind vielfältig. Und Christine Lauterbach weiß auch, dass die Eltern, die vormals eigentlich gegen diesen Lebensweg waren und einige Mädchen schon verkaufen wollten, nun glücklich sind, weil ihre Kinder ihnen nun Geld schicken können. Denn die Eltern seien meistens noch Massai, die von der Landwirtschaft lebten. Und die sei eben sehr regenabhängig.

Der Glaube

Selbst dem Handwerker Viktor können Lauterbach und Keulertz helfen. Viktor hat bei Christine Lauterbach im Haus in Tansania einen Boden verlegen – ganz spartanisch mit PVC.

Als er fertig ist und von seinem Chef angefordert wird, kommt Viktor aufgrund der schlechten Personennahverkehrs-Anbindung zu spät und wird entlassen. Für Lauterbach und Keulertz steht fest: »Wir müssen ihm helfen.« Gesagt, getan. Und ihnen gelingt es, Viktor eine Ausbildung zum Elektriker zu besorgen. »Er freut sich riesig. Was alles durch den Glauben passiert ist toll«, sagt Lauterbach.

Im Oktober fliegen die Missionarinnen wieder nach Tansania. Dann werden sie auch aus erster Hand erfahren, wie es den mehr als 30 Kindern und Jugendlichen geht, für die in Deutschland Patenschaften übernommen worden sind.