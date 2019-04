Espelkamp (WB/fq). Die Balkone und die Gärten in Espelkamp werden auch in diesem Sommer wieder in bunten Farben leuchten.

Denn beim Geranienmarkt der Aufbaugemeinschaft in der Fritz-Souchon-Straße hat es unter anderem Fleißige Lieschen, Fuchsien und natürlich Geranien für die Aufbau-Mieter gegeben – und zwar zum Schnäppchenpreis.

3200 Säcke mit Blumenerde

Darüber hinaus erhielt jeder Haushalt einen 20-Liter-Sack Blumenerde gratis dazu. »Wir haben 3200 Haushalte – macht also 3200 Sack Gartenerde«, sagte Silke Niedringhaus von der Aufbaugemeinschaft. Gemeinsam mit dem Leiter der Aufbau-Gartenbauabteilung, Heinrich-Wilhelm Engelking, hat sie sich am Freitagvormittag über viele Besucher auf dem Hof der Aufbau gefreut.

Auch in diesem Jahr wird der Geranienmarkt in Kooperation mit dem Raiffeisenmarkt Rahden ausgerichtet. »Das ist bereits zum neunten Mal der Fall«, sagt Engelking. Insgesamt wird der Markt nun schon zum 27. Mal veranstaltet.

Service für die Älteren

Die Mieter der Aufbau haben nicht nur die Gelegenheit, sich mit den richtigen Blumen zur warmen Jahreszeit zu versorgen. Ihnen wird auch einiges an Arbeit abgenommen. »Unseren älteren Mietern, die nicht mehr alle Handgriffe verrichten können, bieten wir auch an, ihre Balkonkästen zu bepflanzen«, sagt Engelking. Und das ist am Freitag schon bestens angekommen. »Wir hatten hier wirklich ein sehr hohes Aufkommen. Aber wir machen das gerne für unsere Mieter«, erklärt Engelking.

Insgesamt würden bis zu 5000 Blumen an den beiden Geranienmarkt-Tagen in den Besitz der Aufbaumieter übergehen. Die Auswahl zwischen der Schwarzäugigen Susanne, dem Weihrauch oder dem Wandelröschen ist für die Mieter nicht leicht. Denn die Blumen stellen auch in der Halle bereits ihre große Anziehungskraft mit frühlingshaften Farben unter Beweis.

Von 9 bis 13 Uhr geöffnet

Anziehungskraft hat aber auch der Würstchen-Stand vor der Halle. Denn dort haben die Mieter Gelegenheit, sich mit einem kleinen Imbiss zu stärken. Der Geranienmarkt öffnet auch am Samstag, 27. April, noch einmal seine Pforten in der Fritz-Souchon-Straße 9 – nämlich von 9 bis 13 Uhr.