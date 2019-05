Von Jan Lücking

Espelkamp (WB). Curd Jürgens, Sir Peter Ustinov, Claus Peymann – diese berühmten Persönlichkeiten haben alle eines gemeinsam. Sie waren in den vergangenen 50 Jahren Gast im Hotel Mittwald. Genau am 31. Mai 1969 meldete der Schlachtermeister Gerhard Schlehahn sein Hotelgewerbe in der Ostlandstraße an, der Großvater der heutigen Besitzerin Cornelia Werner, die das Hotel mit ihrem Lebenspartner Rainer Drewitz betreibt.

Das 50-jährige Bestehen von Hotel Mittwald feiert der Familienbetrieb am 31. Mai von 11 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. »Jeder der möchte kann gerne kommen. Es wird kostenlose mediterrane Speisen mit türkischen Spezialitäten geben, die von unseren türkischen Angestellten zubereitet werden«, sagt die Hotelbetreiberin, die nach Stationen in Köln, Titisee, auf Sylt und auf Korsika seit 2005 Inhaberin des Hotels ist.

Kauf per Handschlag

Viele Espelkamper können sich auch noch daran erinnern, wie es 1969 bei der Einweihung aussah. Viele Espelkamper können sich auch noch daran erinnern, wie es 1969 bei der Einweihung aussah.

»Mein Großvater hat das Hotel vor 50 Jahren per Handschlag am Tresen gekauft. Ganz ohne Kaufvertrag. So war das damals«, sagt Cornelia Werner. 1969 erwarb der Schlachtermeister Gerhard Schlehahn das Hotel von Herrn Mahnke, der das Hotel mit Kneipe etwa fünf Jahre bewirtschaftete, für seine Tochter Carla, die bis dahin in Berlin als Bankkauffrau tätig war. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin Werner, einem gelernten Elektriker, führte sie den Betrieb. Das Ehepaar erwarb dafür schnell die nötige fachliche Kompetenz. Carla Werner absolvierte eine Ausbildung zur Köchin; Martin Werner qualifizierte sich zum Restaurantfachmann. Das zunächst einfache Hotel – sieben Zimmer ohne Dusche und WC – wurde im Laufe der Jahre zu einem Drei-Sterne-Hotel um- und ausgebaut.

Schlachtermeister Gerhard Schlehahn (auf dem alten Familienfoto mit Frau Käthe und den Kindern Carla und Eckmar) kaufte das Haus per Handschlag und meldete 1969 den Hotelbetrieb an. Schlachtermeister Gerhard Schlehahn (auf dem alten Familienfoto mit Frau Käthe und den Kindern Carla und Eckmar) kaufte das Haus per Handschlag und meldete 1969 den Hotelbetrieb an.

Für die kleinen Besucher werden am Jubiläums-Festtag ein Schminkstand, Henna-Tattoos und Nageldesign angeboten. Im Außenbereich wird ein Getränkewagen das Angebot ergänzen. Darüber hinaus wird die Big Band des Söderblom-Gymnasiums das Programm des Tages bereichern. Die Einnahmen des Festtages sollen dem Verein Pro Waldfreibad Espelkamp zu Gute kommen.

Cornelia Werner und ihr Lebenspartner Rainer Drewitz haben viel über die bewegte Geschichte des Espelkamper Hotels zu erzählen. Gebeugt über alte schwarz-weiße Aufnahmen, Fotos mit verblichenen Farben von Renovierungsarbeiten und alten Speisekarten des Hotels vermittelten sie einen interessanten Einblick in die Geschichte des Hauses, dass früher mal ein Lokschuppen, ab 1953 ein Wohnhaus und später ein Gasthaus mit sieben Hotelzimmern war, dass Cornelia Werners Großvater als Fleischermeister bereits belieferte.

Das größte Hotel in Espelkamp

»Wir sind ein Geschäftshotel und mit 44 Hotelzimmern das größte Hotel in Espelkamp. Wir haben derzeit 24 Mitarbeiter in Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung. Davon sind fünf Auszubildende. Drei Hotelfachmänner und zwei Köche bilden wir gerade aus«, sagt Cornelia Werner. 1973 wurde das erste Mal umgebaut und die Anzahl der Hotelbetten erhöhte sich um 20 weitere Hotelbetten. 1988 folgte die nächste Erweiterung um weitere Hotelbetten auf die heutige Anzahl von 60 Hotelbetten in 44 Hotelzimmern.

Dazu wurde das Gebäude um zwei Etagen erweitert. 1990 wurde der Wintergarten angebaut und das Gebäude für den Wellnessbereich unterkellert. Seit 2005 führt Cornelia Werner das Mittwald Hotel zusammen mit ihrem Lebenspartner Rainer Drewitz. Während die Hotelfachfrau für das Restaurant, das Personal und die Buchhaltung zuständig ist, fallen die Technik, das Housekeeping und der Einkauf in den Aufgabenbereich ihres Lebenspartners. »Wir sind ein Familienunternehmen und haben Stammgäste, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu uns kommen und sich bei uns wohlfühlen«, sagt Cornelia Werner und beschreibt, dass das Hotelpersonal bei vielen ihrer Gäste schon deren persönlichen Wünsche kenne und diese gerne erfülle. Stolz sei sie überdies auch auf die eigene Wäscherei im Haus, sagte Cornelia Werner.

Blick hinter die Kulissen

Im Jubiläumsjahr ermöglicht das Hotel Mittwald am 31. Mai zwischen 11 und 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Das Hotel Mittwald präsentiert unter anderem seine renovierten Business- und Premium-Zimmer. Die Besucher können auch den 2013 im Souterrain eingerichteten Wellnessbereich besichtigen. Dieser verfügt über eine Finnische Sauna, eine Dampfsauna sowie Tauchbecken, Ruheraum, Solarium und Laufband.