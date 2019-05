Die Gestringer Mitfahrbänke sind offiziell von der Dorfgemeinschaft vorgestellt worden: Dieter Them, Karlheinz Göbel und Diethard Rosenfeld (sitzend, von links) kümmern sich um die Instandhaltung. Hinten stehend: Matthias Tegeler (links) und Thorsten Blauert (rechts) von der Stadt Espelkamp freuen sich, dass die Mitfahrbänke bald in Betrieb genommen werden. Bernd Wlotkowski, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft (hinten 2.von links), dankt Andreas Schwarze (Mitte) und Oliver Schwarz von der Volksbank für die Unterstützung.

Espelkamp-Gestringen (WB/ko). »Jetzt stehen die ›Dinger‹, sagt der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Gestringen, Bernd Wlotkowski. Sichtlich erleichtert gab er in der Jahreshauptversammlung im Gestringer Hof vor den 20 Mitgliedern bekannt, dass die Mitfahrbänke von Stadt und Dorfgemeinschaft aufgestellt wurden. Ihrer Bestimmung übergeben werden die Gestringer Bänke offiziell am 1. Juni.

»Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauern würde«, gestand er. Fast drei Jahre hätten Bürger nach Ideen gesucht. Außerdem habe der Vorstand mit Stadt und Kreis und anderen Beteiligten viele Gespräche geführt und das Genehmigungsprozedere organisiert.

Die Beteiligten hatten sich zuvor am Gestringer Dorfplatz Aktive der Dorfgemeinschaft, Vertreter der Stadt Espelkamp und der Volksbank Lübbecker Land getroffen, um den Betrieb offiziell aufzunehmen. Dort hatte Wlotkowski erläutert: »Die Gestringer Mitfahrbank ist Treffpunkt für spontane Fahrgemeinschaften. Wer eine Mitfahrgelegenheit in einem Auto sucht, setzt sich auf eine der Bänke und klappt auf dem Mitfahrschild sein Fahrziel auf.« Das Konzept setze auf das enge soziale Miteinander im ländlichen Raum. »Wer nicht mit einem Fremden fahren möchte, der wartet einfach, bis ein bekanntes Gesicht anhält.«

Der Ortsheimatpfleger wechselt

Eine wichtige Mitteilung war es für Bernd Wlotkowski bekannt zu geben, dass Karl-Friedrich Hüsemann im Laufe des Jahres seinen Posten als Ortsheimatpfleger nach 25 Jahren ablegen wird, Für eine weitere Amtszeit wolle er nicht antreten. Als seinen Nachfolger schlägt die Dorfgemeinschaft Uwe Lomberg vor. Wlotkowski mahnte und wollte damit auch zu mehr Engagement motivieren: »Die Dorfgemeinschaft ist nicht nur der Vorstand.« Nicht unerwähnt ließ er, dass in diesem Jahr die Aktion Saubere Landschaft ausgefallen ist. »Wir brauchen keine Alibi-Veranstaltung«, sagte Wlotkowski. Mit 7, 8, 9 oder zehn Mann wolle er nicht losgehen. Über die Schulen und Kindergärten und somit über die Elternhäuser, sowie mit Von-Tür-zu-Tür-Werbung solle die Zahl wieder gesteigert werden, entschied die Versammlung.

Wlotkowski bedauerte zudem die schwache Resonanz am Bosselturnier. Nur sieben Teams seien am Start gewesen. »Wir hatten schon Jahre mit 30 Mannschaften – wenn wir wieder auf 15 kämen, wäre das ein Ziel.« Über den Lindenhügel am Ortseingang sagte Bernd Wlotkowski, der neue Baum habe den Winter wohl gut überstanden. Im Herbst hätten einige Mitglieder für die neue Bepflanzung mit Bodendeckern vorgenommen.

Bienenweiden für den Naturschutz

Ernst Flömer sagte, dass viele Landwirte aktuell im Interesse des Arten- und Naturschutzes auf vielen Flächen Wildblumen- und Bienenweidesaaten ausbringen. Er könne bei Interesse noch kleine Mengen an Samen an interessierte Bürger abgeben. Ein Dankeschön sprach die Kia Rasselbande an die Dorfgemeinschaft aus. Die Siedlergemeinschaft habe mit dem Grillen die Erzieher und den Förderverein tatkräftig entlastet.

Über die Weihnachtssterne, die im vergangenen Jahr die Straßenlaternen im Ort zierten, sagte Wlotkowski: »Das sah super aus. Das ist eine Bereicherung für unser Dorf gewesen.« Ein voller Erfolg sei der Klönabend mit Pastor (im Ruhestand) Wolfgang Petrick gewesen.

Diskussion um Weihnachtsmarkt

Mit Blick auf den kommenden Weihnachtsmarkt regte Kirsten Beste an, das Programm zu überdenken. Gabi Rotter schlug sogar vor den Gestringer Weihnachtsmarkt ein Jahr pausieren zu lassen, um neue Ideen zu sammeln. Immer weniger Leute würden den Markt besuchen. Ob es an der Tombola des Espelkamper Weihnachtsmarktes liege oder am Alsweder Weihnachtsmarkt mit Gottesdienst, den auch Gestringer Bürger, die zur gleichen Kirchengemeinde gehören würden, besuchen, sei herauszufinden. Vielleicht fehle in Gestringen das »Hüttenflair«. Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass der Gestringer Weihnachtsmarkt die einzige Veranstaltung sei, die Jahr für Jahr von der Dorfgemeinschaft organisiert werde und somit für dörfliche Gemeinschaft sorge.

Bernd Wlotkowski gab bekannt, dass die Kita Rasselbande und die Anlieger am Samstag, 24. Mai, 12 bis 15 Uhr ein Straßenfest feiern. Zu seinem Laternenumzug lädt der Gestringer Kindergarten am Mittwoch 6. November ein.

Bei den Wahlen wurden Ina Beckschewe als stellvertretende Vorsitzende, Wolfgang Franke als Schriftführer und Helga Franke als Beisitzerin wiedergewählt. Neuer Beisitzer und Nachfolger von Friedhelm Michalowitz ist Uwe Lübkemeier.