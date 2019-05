Von Arndt Hoppe

»Der digitale Wandel nimmt im Tourismus deutlich an Fahrt auf«, sagte Lippes Landrat Axel Lehmann und zugleich Vorsitzender des Fachbeirates Tourismus der einladenden Ostwestfalen-Lippe GmbH, zu den etwa 130 Touristiker aus ganz OWL gehören. Sie waren nach Espelkamp gekommen, um über die Chancen und Herausforderungen zu sprechen, die diese Entwicklung mit sich bringt. Lehmann brachte die Situation auf den Punkt. »Die Digitalisierung geht auch nicht wieder weg. Wer in fünf Jahren noch nicht in der digitalen Welt sichtbar ist, den gibt es nicht mehr.« Wer Ostwestfalen als Urlaubs- und Ausflugsziel langfristig mit Erfolg positionieren wolle, müsse sich dieser Herausforderung stellen, sagte Lehmann. Dabei setze sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Einigkeit in der Region der richtige Weg sei, »unabhängig davon, wie weit man vom Teutoburger Wald weg ist.«

»Wir fahren gut damit, gemeinsam zu handeln«

Auch sein Minden-Lübbecker Amtskollege, Landrat Ralf Niermann, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit der Akteure in Ostwestfalen-Lippe, das keine reine typische Tourismus-Region darstelle. So sei der Fremdenverkehr im Kreis Minden-Lübbecke nicht nur für die beiden großen Destinationen – die Kurorte Bad Holzhausen und Bad Oeynhausen – wichtig. »Der Tagestourismus ist im ganzen Kreisgebiet stark«, sagte er. »Wir fahren gut damit, gemeinsam zu handeln.« Niermann hob hervor, dass der Tourismus völlig zu recht beim Kreis der Wirtschaftsförderung zugerechnet sei: »Jedes Angebot, das für den Tourismus gut ist, das kommt schließlich auch den Einheimischen zugute.« Was die Digitalisierung betrifft, stelle Niermann fest, dass er selbst als sogenannter »Silver Surfer« (also Internetnutzer der älteren Generation) nicht mehr auf Prospekte zurückgreife, sondern sich ausschließlich über das Internet informiere.

Auch Gastgeber Armin Gauselmann begrüßte die Fachleute in Benkhausen. Er berichtete, dass das Schloss, nachdem es als Seminarhaus für die Firma Gauselmann renoviert wurde, nach und nach auch als touristische Attraktion entwickelt worden sei. »Wir haben das Deutsche Automatenmuseum von unserem Hauptsitz in Espelkamp hierhin verlegt. Außerdem wurde die Parkanlage neu gestaltet, ein Wanderweg angelegt und zuletzt ein Anleger für die Ausflugsschiffe am Mittellandkanal eingerichtet.« Besonders freue er sich darüber, das ein jüngst errichteter Storchenhorst bereits von einem Storchenpaar angenommen wurde. »Bei ihnen ist sogar schon Nachwuchs unterwegs«, freute sich Armin Gauselmann.

»Ich bin stolz und froh, wie wir in OWL diese Chance angehen«

Moderator Jörg Brökel sagte zum Inhalt der Tagung: »Es geht darum, Steine in den touristischen Teich zu werfen. Der Tag soll Impulse geben, die ihre Kreise ziehen.« Solche Anregungen gaben in einem Impulsgespräch Birgit Ahrens von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke, Markus Backes, Leiter des Teutoburger Wald Tourismus, und Herbert Weber, Geschäftsführer der Ostwestfalen-Lippe GmbH.

Weber kam in diesem Zusammenhang auf die Regionale 2022 zu sprechen, mit deren Organisation die OWL GmbH betraut ist. »Das Auseinanderdriften von Stadt und Land ist ein Thema, das in der Fachwelt intensiv diskutiert wird«, sagte Weber. Das Motto der Regionale lautet »Das neue Urbanland Ostwestfalen-Lippe«. Die Regionale sei eine Riesenchance, nicht für nur die Region, sondern auch ganz Nordrhein-Westfalen. »Ich bin stolz und froh, wie wir in OWL diese Chance angehen.« Es seien bereits von den Städten und Gemeinden 90 Projekte eingereicht worden, von denen schon mehr als 40 von den Gremien begutachtet worden seien. »Da steckt viel Potenzial drin.« Als Beispiele nannte er das Projekt »Dorf im Dorf« in Nettelstedt (wir berichteten) und einen »Think Tank« für OWL angeregt von den staatlichen Hochschulen.

Zukunftsfit Digitalisierung

Markus Backes sprach über die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringe: »Ein Projekt im Teutoburger Wald für Freizeit und Tourismus heißt ›Zukunftsfit Digitalisierung‹. Im Kern geht es dabei um die flächendeckende Erstellung von hochwertigen, freizeitbezogenen und touristischen Inhalten, und deren digitaler Verbreitung.« An diesem Projekt beteiligen sich alle Kreise und die kreisfreie Stadt Bielefeld.

Dr. Jochen Viehoff, Geschäftsführer des Heinz-Nixdorf-Museums-Forums, referierte danach über Künstliche Intelligenz und nahm die Zuhörer mit auf eine »Reise zum Alltag von morgen.« Weitere Themen des Tages waren »Macht und Notwendigkeit von digitalem Markenaufbau« sowie eine Besichtigung des Automatenmuseums.