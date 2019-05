»Ich muss mich manchmal selbst kneifen, weil ich es kaum glauben kann«, wundert sich Müller. »Als wir in der Rahdener St. Johanniskirche 1999 den ersten Weihnachtstraum gespielt haben, hätte niemand gedacht, dass wir mit den Konzerten so lange Jahre so vielen Menschen Freude bereiten.«

»Intensiv und individuell«

Passend zum Traum-Geburtstag präsentiert der Maestro den Fans etwas ganz Neues: einen Weihnachtstraum unplugged. Geplant ist die besondere Variante für Freitag, 13. Dezember, im Haus Bohne in Rahden. Müller verspricht einen Konzertabend mit »komplettem Ensemble, aber nur der nötigsten elektrischen Unterstützung. Sehr intensiv, sehr innovativ, sehr individuell«. Und er ergänzt: »Auf diesen Abend freue ich mich ganz besonders, weil wir noch nie einen ›Traum‹ unplugged gespielt haben und Unplugged-Konzerte immer eine ganz eigene Note haben.«

Die Idee dazu entwickelte Uwe Müller zusammen mit seinem Sponsor, der Volksbank Lübbecker Land, die ebenfalls seit 20 Jahren an Bord ist. Die Tickets für dieses Konzert werden ausschließlich Mitglieder der Volksbank Lübbecker Land ordern können. Gespielt wird, was die Gäste sich im Vorfeld wünschen. In einem Voting im Spätsommer werden Bank-Mitglieder abstimmen können, welche Lieder die Band in Rahden spielen wird.

Sechs Auftritte im Lübbecker Land

Zusammen mit fünf weiteren, »regulären« Weihnachtsträumen ergibt sich eine sechsteilige Konzertreihe im Lübbecker Land. Am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, ist im Bürgerhaus Espelkamp der Auftakt. Nach dem Unplugged-Termin in Rahden setzt die Stadthalle Lübbecke mit gleich vier Konzerten vom 20. bis 23. Dezember den Schlusspunkt.

Der Vorverkauf ist in zwei Phasen eingeteilt. Volksbank-Mitglieder können bereits Karten kaufen und haben bis Mittwoch, 29. Mai, ein exklusives Vorkaufsrecht für die weiteren fünf lokalen Konzerte. Der reguläre Vorverkauf startet wenig später, am Samstag, 1. Juni. Eintrittskarten sind in den Volksbank-Geschäftsstellen erhältlich, unter Telefon 05741/3280, und im Internet .