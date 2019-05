Von Andreas Kokemoor

Den ersten Sprung bei 16 Grad Außentemperatur ins 22,49 Grad Celsius warme Wasser wagten der stellvertretende Vorsitzende von Pro Waldfreibad, Florian Craig, und vier Grundschulkinder. Zuvor bedankte Craig sich bei den vielen Ehrenamtlichen, die das Bad und die Anlagen in den vergangenen Wochen herausgeputzt hatten . Das Becken und die Grünanlagen sowie die gepflasterten Wege und Ruheflächen können sich sehen lassen.

Hoffnung auf Fördermittel

Die Stadt Espelkamp und der Verein Pro Waldfreibad hoffen auf zahlreiche Besucher. Namentlich nannte Craig Walter Steding, der erstmals die Koordination der Vorbereitung innehatte. Dessen Vorgänger Günter Neumann habe die Arbeiten kontrolliert, sagte Craig und dankte auch ihm, dass er bei den Vorbereitungen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Bürgermeister Heinrich Vieker sagte zum Stand des geplanten Neubaus des Waldfreibades , dass der Antrag auf finanzielle Förderung in Detmold angekommen sei. »Wenn ich beim diesjährigen City-Fest verkünden dürfte, dass die Fördermittel genehmigt sind, das wäre schön«, sagte Vieker. Dann würden die Zeichen auf Zukunft stehen. Und dann könnten die Detailplanungen für das neue Erlebnis-Freibad beginnen. Dies würde bedeuten, dass die Badesaison im kommenden Jahr etwas eher endet, die Baumaßnahmen beginnen würden und im Jahr 2021 das neue Bad zur Verfügung stehen könnte.

DLRG hilft

Der stellvertretende Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins Espelkamp, Jens Nentwich, erklärte, dass sein Team die Schwimmwarte im Waldfreibad unterstützen wird. Insbesondere am Wochenende und an Feiertagen, aber auch immer dann, wenn es »brummt« und Not am Mann ist. Die Leitung liege in den Händen von Moritz Gröting. Nentwich sagte auch, dass die Zukunft des Waldfreibades Dank der Bemühungen von Stadt, Stadtwerken und Pro Waldfreibad gesichert zu sein scheine. Darüber freue er sich. »Schwimmen ist eine der gefragtesten Freizeitaktivitäten. Öffentliche Bäder tragen zur Wohn- und Freizeitqualität einer Kommune bei, machen das Sport- und Freizeitangebot attraktiver.« Dies sei in Espelkamp auch so gewollt.

Er machte aber auch darauf aufmerksam, dass dies nicht in allen Kommunen der Fall sei. »Die Zukunft des Schwimmsports ist gefährdet«, sagte Jens Nentwich. Er appellierte, an der Online-Petition des DLRG »Rettet die Schwimmbäder – Schwimmbadschließungen stoppen« teilzunehmen, um die Schwimmbadsituation insgesamt zu verbessern.