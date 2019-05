Espelkamp (WB/JP). Die Märchenburg in Espelkamp ist seit einem Vierteljahrhundert mehr als nur ein Kindergarten. Sie ist für viele Kinder zu einer zweiten Heimat geworden, in der sie die ersten wichtigen Schritte im Leben erlernen.

Die DRK-Einrichtung hat jetzt ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert und wurde dafür kurzerhand zu einem bunten Jahrmarkt umfunktioniert.

Clowns und Karussell

Clowns, Karussell und Zuckerwatte – unter dem Motto »Jahrmarkttreiben« hat das DRK-Familienzentrum Märchenburg sein Jubiläum gefeiert. Von Beginn stand die Einrichtung unter der Leitung von Edelgard Witting. Am 3. November 1993 hat das DRK-Familienzentrum zum ersten Mal seine Türen geöffnet. Und Witting leitet die Einrichtung bis heute.

Zum 25-Jährigen haben sich die Erziehrinnen einiges einfallen lassen, um eine Jahrmarktatmosphäre auf dem Außengelände entstehen zu lassen. Enten angeln gehörte genauso dazu wie ein Schminkstand und eine Tombola. Spanferkel und frische Waffeln gehörten zum kulinarischen Angebot.

Blickwinkel

Edelgard Witting begrüßte die Ehrengäste, darunter auch Hans-Dieter Harland, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Altkreis Lübbecke. Der sagte: »25 Jahre sind je nach Blickwinkel eine lange oder kurze Zeit. Wie viele Kinder sind in diesen Jahren durch diese Räumlichkeiten gegangen und haben hier Zuwendung und Geborgenheit bekommen?« Teilweise sei heute bereits die zweite Generation einer Familie in der Märchenburg zu Hause, sagte der DRK-Kreisvorsitzende. Er lobte die engagierte Arbeit von Witting und ihrem Team, das 75 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren betreut. Harland überreichte im Anschluss ein Geschenk und übergab das Mikrofon an Edelgard Witting. »Wenn eine Kita 25 Jahre wird, dann sind das 100.000 Situationen mit Kinderlachen und manchmal auch Tränen, 1000 große und kleine Sternstunden.«

Konflikte träfen auf Lösungen, Fortschritt und Innovation auf Vergangenheit. Und nicht zuletzt gebe es viele verschiedene Sprachen in der Märchenburg: von Deutsch über Russisch und Chinesisch bis hin zu Türkisch, Arabisch und Englisch, so Witting.

Vertrauen

Espelkamps stellvertretende Bürgermeistern Christel Senckel erklärte, dass in der Märchenburg in den vergangenen 25 Jahren eine ganze Generation »liebevoll betreut wurde« und hob dabei das Engagement von Edelgard Witting hervor. »Stets achteten Sie und ihr Team darauf, eine Atmosphäre von Wertschätzung, Vertrauen und Geborgenheit für die Kleinen zu schaffen, denn es war immer ihr Ziel, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Kinder unterschiedlichen Alters zu stärken«, sagte Senckel.

Andreas Schädler, Leiter des Kreisjugendamtes Minden Lübbecke, hob die sehr gute Zusammenarbeit mit Witting und ihrem Team heraus. Er sprach von »umfangreicher und konstruktiver Unterstützung, die über das normale Maß hinausgeht«.

Maike Horstmeier und Marina Unruh vom Vorstand des Elternbeirates erinnerten an die Sommerfeste und die Familienausflüge, an Laternen- und Weihnachtsfeste sowie an die Eltern-Kind-Aktionen. »Alle Aktionen werden von euch so detailreich und liebevoll geplant, neben eurer eigentlichen Arbeit. Ihr habt uns als Familien damit schöne Erinnerungen geschenkt und Inspirationen für eigene Unternehmungen. Danke«, sagte Maike Horstmeier an das gesamte Märchenburg-Team gewandt.

Festakt

Zahlreiche Kinder des Familienzentrums und ihre Erzieherinnen bereicherten den Festakt mit einem Luftballon-Lied. Passend dazu hatte der Nachwuchs große Luftballons in der Hand. Auch die Erziehrinnen selbst stimmten ein Lied an und dankten damit vor allem ihrer Leiterin Edelgard Witting.

Im Anschluss an den offiziellen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein an. Auf dem Gelände konnten die Kinder toben und spielen während sich die älteren Besucher über die Geschichte der Märchenburg austauschten.