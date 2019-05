Der etwa 130 Personen starke Verein wurde 1998 von ehemaligen Mitarbeitern der Gauselmann-Gruppe gegründet, die den Kontakt zu »ihrem Unternehmen« und ihren Kollegen weiterhin pflegen wollten. Inzwischen ist daraus ein gut organisierter und beliebter Club geworden, bei dem das persönliche und Miteinander im Fokus steht.

»Wir sind nicht nur ehemalige Beschäftigte irgendeiner Firma«, beschreibt Wilhelm Büscher als Vorsitzender des Merkur-Senioren-Clubs das heutige Vereinsleben. »Was uns alle hier verbindet, das ist die gemeinsame Vergangenheit unter der Merkur-Sonne. Und so pflegen wir untereinander Freundschaften, die einst kollegial bedingt waren, aus denen sich nun aber oftmals tiefergehende private Kontakte entwickelt haben. Wir geben uns untereinander Halt, indem wir an Geburtstagen und bei Ehejubiläen und natürlich auch in Zeiten von Krankheit oder Trauer aneinander denken und in Verbindung bleiben. Und unser oftmals jahrzehntelanges Wirken im Unternehmen wird zudem von höchster Stelle mit Wertschätzung honoriert – darauf sind wir alle mächtig stolz«, so Büscher.

»Leinen los« am Schiffsanleger Schloss Benkhausen

Von der Schachtschleuse in Minden machten sich 96 Merkur-Senioren, zum Teil mit ihren Lebens- und Ehepartnern auf, um per Schiff auf dem Mittellandkanal zum Schloss Benkhausen zu reisen. Nach einem kleinen Fußmarsch vom Anleger zum Schloss wartete bereits ein köstliches Mittagsmenü im historischen Trauzimmer auf die Gäste. Neben einem gemütlichen Spaziergang durch den Schlosspark besuchten auch viele der Senioren die in Kürze endende Sonderausstellung »Gut aufgelegt« im Deutschen Automatenmuseum. Museumsleiter Sascha Wömpener begrüßte die Merkur-Senioren, unter denen sich auch seine eigenen Eltern befanden. Sein Vater, Manfred Wömpener, gilt als der erste Mitarbeiter der Gauselmann Gruppe. Er wurde in den 1960-er Jahren von Paul Gauselmann eingestellt.

Am frühen Nachmittag hieß es dann schon wieder »Leinen los« am Schiffsanleger Schloss Benkhausen: das Fahrgastschiff »Europa« brachte die Senioren zurück zum Ausgangshafen in Minden.

Zweimal pro Monat, jeweils sonntags, bietet die Mindener Fahrgastschifffahrt einen Tagesausflug zum Schloss Benkhausen an. Zum Ausflugsangebot gehören ein Mittagessen im Schlosscafé »Die Rentei«, Eintrittsgeld und Führung durch das Deutsche Automatenmuseum, durch den Schlosspark sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem Fahrgastschiff.