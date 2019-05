Von Felix Quebbemann

Uwe Bierbaum ist einer der Betroffenen und findet im Gespräch mit dieser Zeitung deutliche Worte. »Das ist Steinzeitalter und absolutes No-Go.« Das Arbeiten von Zuhause am Rechner, dem so genannten Homeoffice, sei nicht machbar gewesen. Aber Bierbaum denkt auch an die älteren Nachbarn. Die seien doch teilweise aufgrund gesundheitlicher Gebrechen auf Telefonverbindungen angewiesen.

»Ärgerliche Sache«

Grund für den kompletten Ausfall im besagten Gebiet ist ein Kabel, das bei Erdarbeiten im Baltenweg beschädigt worden ist. Dies erklärte Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft.

Der Netzkabelbetreiber Unitymedia, mit dem die Aufbaugemeinschaft einen Rahmenvertrag für die Innenstadt abgeschlossen hat, ist für die Behebung der Störung zuständig. Aber das klappte in diesem Fall überhaupt nicht, wie Schmidt gegenüber dieser Zeitung mitteilte.

»Das ist eine hoch ärgerliche Sache«, sagte der Geschäftsführer und wurde deutlich. Sowohl Mieter der Aufbau, wie auch die Aufbaugemeinschaft selbst, haben sich beim Konzern Unitymedia über den Schaden beklagt. »Wir haben auch die Zusagen gehabt, dass der Schaden sofort behoben wird«, sagte Schmidt. Nur passierte tagelang nichts.

Humanitäre Verantwortung

Auch Uwe Bierbaum hat sich bei Unitymedia gemeldet und sich über das digitale Loch in Espelkamp beschwert. Und er stellte die Frage, wieviel Sorgen sich eigentlich »ein Enkel in Berlin macht, wenn er seine Großmutter in Espelkamp nicht erreichen kann.« Unitymedia sei sich offenbar seiner gesellschaftlichen und humanitären Verantwortung in der heutigen Zeit nicht bewusst.

Hans-Jörg Schmidt fügte an, dass es auch für die Aufbau sehr schwierig sei, mit dem Konzern in Kontakt zu treten. Die Zuständigkeiten hätten sich nach einem Verkauf des Unternehmens geändert. Die Kontaktaufnahme sei sehr aufwendig. Zudem habe die Aufbau ihre bekannten Ansprechpartner nicht mehr.

Ohnmacht

Unitymedia hatte der Aufbau nach langem Hin und Herr zugesichert, dass der Schaden am gestrigen Mittwoch behoben wird. Das geschah auch tatsächlich. Doch der Ärger bei der Aufbau ist groß. »Es ist nicht ersichtlich, warum das so lange gedauert hat. Das wird ein Nachspiel haben«, erklärte Schmidt.

Ein Schaden könne immer mal entstehen. Jedoch müsse dann das zuständige Unternehmen – in diesem Falle Unitymedia – den Schaden schnellstens beheben. »Wir stehen auch ohnmächtig vor solchen Dingen.« Schmidt warf dem Netzkabelbetreiber vor, eine »lethargische Gleichgültigkeit an den Tag zu legen«.

Es sei sowohl für die Aufbau wie vor allem auch für die Mieter und die anderen Anwohner eine »dumme Situation«. Schmidt könne »den Ärger der Bürger « nachvollziehen.

Kafkaeskes Konzerntor

Es sei zudem »beileibe nicht das erste Mal«, dass Unitymedia sich für die Schadensbehebung sehr viel Zeit lässt. Schmidt warf Unitymedia vor, dass die interne Kommunikation überhaupt nicht funktioniere. Das »dilettantische Störungsmanagement ist nicht nachvollziehbar.« Und er lieferte gleich ein Beispiel. So sei es bereits vorgekommen, dass ein Techniker – entweder von Unitymedia oder einem beauftragten Subunternehmen – 200 Kilometer gefahren ist, um dann festzustellen, dass er das falsche Kabel dabei habe. Die Aufbau, so Schmidt, stehe vor dem »kafkaesken Konzerntor des Unternehmens Unitymedia«.

Timm Heinkele, Pressesprecher bei Unitymedia, erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass eine Störung von zehn Tagen natürlich sehr lang sei. Normalerweise werde die Fehlerbehebung deutlich schneller vorgenommen.