Hierzu hatten die Sozialdemokraten alle Interessierten auf den Dorfplatz an der Isenstedter Straße eingeladen. Das zentrale Thema hieß: »Miteinander im Dorf - Miteinander in Europa! Was meint Isenstedt dazu?«

Grußworte

Pünktlich um 16 Uhr konnte die Ortsvereins-Vorsitzende Annegret Michalowitz Mitglieder und Bürger begrüßen. Sie betonte, dass manchmal ein Miteinander im Kleinen schwieriger als im Großen sei. In einem Grußwort wies der Ortsvorsteher Reinhard Bösch auf die Europawahl und die dort von den Sozialdemokraten besetzten Themen hin.

Blumenwiese

Bösch machte jedoch ebenfalls darauf aufmerksam, dass die hiesigen Themen rund um Espelkamp für die Veranstaltung sehr wichtig seien. So kamen die Gespräche schnell auf Vorschläge zur Gestaltung der Bebauungen in Isenstedt, das Anlegen von Begrünungen und die Notwendigkeit des innerörtlichen Straßenbaus – mit dem Für und Wider der KAG-Umlage für die Anlieger.

Ortsheimatpfleger Ewald Harre stellte darüber hinaus das von den Dorfhandwerkern gebaute Insektenhotel und die vom Heimatverein angelegte Blumenwiese auf dem Dorfplatz vor. Nach vielen interessanten Gesprächen endete die Veranstaltung am Abend.