Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Kinder-Gottesdienste sind ja keine ungewöhnlichen Veranstaltungen in der hiesigen Gegend. Wenn aber ein Kantor zu einer Gospelmesse einlädt, die sich in der wörtlichen Übersetzung speziell an die »kleinen Kinder Gottes« wendet, dann ist das sehr wohl eine Veranstaltung, die Seltenheitswert hat.