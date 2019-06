Espelkamp (WB). Verletzungen erlitt ein erst 14-jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw in Espelkamp am frühen Montagabend. Laut Zeugenaussagen soll der Jugendliche zuvor das Rotlicht an der Kreuzung Alsweder Landstraße/Gabelhorst missachtet haben.